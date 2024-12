I film al cinema dal 12 dicembre: da Kraven a Il giorno dell’incontro

Sono appena sei i nuovi film al cinema dal 12 dicembre, con il cinecomic Kraven – Il cacciatore e Cattivissimi a Natale dei Me contro Te a conquistare il maggior numero di schermi. L’obiettivo è scalzare dalla vetta del box-office Oceania 2 (14 milioni di euro incassati in una settimana) e il fenomeno Il ragazzo dai pantaloni rosa, che dal 7 novembre ad oggi ha superato gli 8 milioni e rappresenta uno dei più grandi successi italiani degli ultimi anni.

I film al cinema dal 12 dicembre

La settimana si è aperta come di consueto con le uscite speciali. Nexo Studios distribuisce dal 12 al 15 dicembre in 4K il cult Interstella 5555, animazione creata da Daft Punk e Cédric Hervet in collaborazione con Leiji Matsumoto e Toei Animation. Ancora Nexo ha fatto uscire dal 9 all’11 dicembre Overlord – Il film: Capitolo del Santo Regno di Naoyuki Ito, che chiude la quarta stagione dell’anime isekai. NFilm porta in tour L’ultima spedizione, documentario che la regista e alpinista Eliza Kubarska ha dedicato a Wanda Rutkiewicz, la prima donna a scalare le vette più alte al mondo e scomparsa sull’Himalaya trent’anni fa. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dal 12 dicembre.

Kraven – Il cacciatore

Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) è meglio noto come Kraven, uno dei più grandi cacciatori del mondo. Ma dietro la sua personalità sicura e le abilità sovrumane, c’è un percorso di vendetta scatenato dalla difficile relazione con il crudele padre Nikolai (Russell Crowe). Da una sceneggiatura di Richard Wenk, Art Marcum e Matt Holloway, J. C. Chandor (il regista di Margin Call, All Is Lost – Tutto è perduto e 1981: Indagine a New York) porta il pubblico alla scoperta delle origini di uno dei villain più celebri nell’universo Marvel: solo per appassionati. Nel cast Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola e Christopher Abbott.









Me contro Te – Cattivissimi a Natale

Nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale al Polo Nord, fervono i preparativi per la vigilia. I Me contro Te non vedono l’ora di festeggiare, ma un elfo dispettoso li prende di mira con scherzi continui e sogna di rovinare la festa a chi è stato buono e merita un regalo. Ironia della sorte, saranno proprio i terribili Signor S., Perfidia e Velenia a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione. Settima avventura cinematografica per Luì e Sofì, reduci dal dissing con i DinsiemE: esclusivamente per famiglie con bambini tra 5 e 10 anni, tutti gli altri ne stiano alla larga.









Il giorno dell’incontro

Mike Flannigan (Michael Pitt) è un pugile caduto in disgrazia: dopo aver conquistato titoli e successo, è finito in carcere. Uscito di prigione, si prepara al primo combattimento da ex galeotto (il match del suo riscatto è al Madison Square Garden) cercando di incontrare nel day before tutte le persone che sono importanti per lui. Passato nella sezione Orizzonti Extra a Venezia 80, l’esordio alla regia di Jack Huston (attore e nipote di John e Anjelica) è un dolente e riuscito indie drama in bianco e nero che guarda a Kazan, Cassavetes e Scorsese. Il cast è impreziosito da Ron Perlman, Nicolette Robinson, John Magaro, Steve Buscemi e un grande Joe Pesci in una scena indimenticabile.









Indagine di famiglia

Maria Spada (Maribella Piana), una donna centenaria emigrata nel dopoguerra dalla Sicilia negli Stati Uniti, riceve con sessant’anni di ritardo una lettera che arriva da Floridia, il suo paese natale in provincia di Siracusa. Quel messaggio datato 1960 era stato scritto dall’avvocato Domenico Accaputo (Luca Iacono) per comunicare a Maria di aver finalmente trovato le prove dell’innocenza del padre Nicolò, del nonno Sebastiano e dello zio Pietro, accusati ingiustamente dell’omicidio di un ricco proprietario terriero (Sebastiano Lo Monaco). Un episodio che ha sconvolto la famiglia e su cui il giovane nipote Nick decide di fare luce partendo per Floridia, dove scopre che a più di cent’anni di distanza, qualcuno tenta ancora di tenere nascosta quella storia di omertà, lotta di classe e ingiustizia. Gian Paolo Cugno firma una crime story d’impegno civile, ispirata a una storia vera ricostruita grazie a un lavoro di ricerca negli archivi di un tribunale siciliano.









Solo per una notte

Nell’estate del 1997, la sarta Claudine (Jeanne Balibar) prende un treno ogni martedì per raggiungere un albergo di montagna e incontrare uomini di passaggio per rapporti occasionali. Per il resto del tempo si occupa da sola del figlio disabile Baptiste. Quando l’ingegnere tedesco Michael (Thomas Sarbacher), uno dei suoi amanti, decide di prolungare il soggiorno per passare altro tempo con lei, la routine di Claudine viene sconvolta. L’esordio dello svizzero Maxime Rappaz è un delicato e affascinante ritratto di donna fragile, liberata ma prigioniera, affidato alla performance ammaliante di una strepitosa Balibar.









Buio come il cuore

Anna (Elisabetta Pellini) è un’attrice emergente sposata con il possessivo Giulio (Antonio Grosso), imprenditore erede di un’importante famiglia che gestisce un’industria farmaceutica. Insoddisfatta dal suo matrimonio, Anna ha una relazione con Fabio (Stefano Gianino), giovane e ambizioso fotografo di scena del film a cui sta lavorando. A raccogliere le sue confidenze è Daniela (Antonietta Bello), l’ex fidanzata di Giulio ancora innamorata di lui e che si finge amica di Anna. Il thriller noir indipendente di Marco De Luca è un ménage à quatre per il quale il regista dichiara di essersi ispirato a classici del genere come La fiamma del peccato e Basic Instinct.