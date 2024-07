Tale e Quale Show 2024, quando inizia e tutti i concorrenti in gara

È il primo varietà della nuova stagione televisiva Tale e Quale Show 2024 e per l’occasione Carlo Conti ha scelto un mix di concorrenti giovani ed esperti. Al via subito dopo i Tim Music Awards, la 14esima edizione del programma conferma la sua formula vincente: 11 talent che si sfidano a colpi di canzoni, imitazioni e coreografie, cimentandosi con le voci più celebri del panorama musicale italiano e internazionale.

Tale e Quale Show 2024: chi sono i concorrenti

L’annuncio del cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2024 è arrivato come al solito sul profilo Instagram ufficiale di Carlo Conti. Si tratta di sei donne e cinque uomini. Tra questi ultimi, spicca il nome di Simone Annichiarico, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli lontano dalla tv dai tempi di Fronte del palco su Italia 1. Gli altri quattro uomini sono il comico romano Massimo Bagnato, il cantante veneto Thomas Bocchimpani, l’attore e cantante fiorentino (di origini somale) Feisal Bonciani e l’ex Premiata Ditta Roberto Ciufoli.

Tra le donne c’è curiosità per il ritorno in televisione della bombastica Carmen Di Pietro, reduce da L’isola dei famosi 16 e Back to School 2. Insieme a lei il cast femminile schiera la cantante francese Kelly Joyce, la showgirl italo-statunitense Justine Mattera, la cantante e influencer Giulia Penna, l’imitatrice e speaker radiofonica Amelia Villano e la cantante rossanese Verdiana Zangaro del terzetto vocale Le Deva. Ecco il riepilogo degli 11 concorrenti, in ordine alfabetico:

Simone Annichiarico

Massimo Bagnato

Thomas Bocchimpani

Feisal Bonciani

Roberto Ciufoli

Carmen Di Pietro

Kelly Joyce

Justine Mattera

Giulia Penna

Amelia Villano

Verdiana Zangaro

Quando inizia Tale e Quale Show 2024

La 14esima edizione di Tale e Quale Show va in onda nel venerdì sera di Rai 1 dal 20 settembre all’8 novembre. Dal 15 novembre Conti si concentra su Sanremo 2025 e lascia spazio all’amica Antonella Clerici con The Voice Kids, la versione junior del talent che premia le più belle voci italiane tra i 7 e i 14 anni.

La Rai ribadisce il meccanismo di gioco in una nota: “Seguiti da un team di coach esperti in canto, ballo e recitazione, i protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo per dar vita ad un vero e proprio varietà. Le performance verranno valutate sia dalla giuria che dagli stessi partecipanti, in un mix di competizione e autovalutazione. La somma delle votazioni di giuria e concorrenti decreterà il vincitore”.

A proposito di giuria, è completamente rinnovata, soprattutto nella sua regina. Non c’è più Loretta Goggi: la storica giurata lascia dopo tredici edizioni. La showgirl si ferma per dedicarsi alle cure del suo pronipote, il figlio della nipote Costanza. “L’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore sta facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente”, scrive la Goggi sui social, specificando che Tale e Quale Show è un programma “che resterà sempre nel mio cuore”.