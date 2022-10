The Land of Dreams, trailer italiano del film romantico di Nicola Abbatangelo, al cinema il 10 novembre

The Land of Dreams, primo lungometraggio di Nicola Abbatangelo, è un racconto romantico ambientato nella New York anni ’20 tra musica e sogni, con protagonisti Caterina Shulha e George Blagden (Les Misérables di Tom Hooper, Vikings, Versailles) insieme a un ricco cast tra cui Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.

Distribuito da 01 Distribution il film verrà presentato in anteprima come Evento Speciale ad Alice nella Città – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma – il 18 ottobre. Mentre per il grande pubblico, The Land of Dreams, uscirà nelle sale al cinema il 10 novembre.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmate da Nicola Abbatangelo e Davide Orsini, le musiche composte da Fabrizio Mancinelli che ha collaborato alla colonna sonora del film premio Oscar Green Book dirigendone l’orchestra. Il film è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, prodotto da Marco Belardi.

New York, 1922. Eva (Caterina Shulha) è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s’innamora dell’affascinante pianista Armie (George Blagden), reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni… Eva e Armie scopriranno insieme che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità.