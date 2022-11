Chi sono i big di Sanremo 2023? Le anticipazioni

Lo sapevano, spuntano come funghi ogni anno, specialmente di questi tempi: parliamo naturalmente sia delle polemiche che delle immancabili anticipazioni sulla lista dei Big di Sanremo 2023.

Curiosi di sapere chi si esibirà sul celebre palco dell’Ariston tra il 7 e l’11 febbraio 2023?

Amadeus e i big di Sanremo 2023: ecco di chi sappiamo il nome per ora

Giunto al quarto anno di ‘mandato’ sanremese, il mitico Amadeus sta affrontando la solita routine pre-Festival, ovvero sta ascoltando e selezionando i brani che potremmo trovarci ad ascoltare dei 22 big di Sanremo 2023 (22+3, quelli che verranno scelti invece tramite Sanremo Giovani).

Amadeus

La sua scelta, secondo All Music Italia, dovrebbe ‘sfrondare’ un gruppo di attuali 32 candidati che si trovano in fase di valutazione. Cos’altro sappiamo? Innanzitutto che il termine per presentare gli inediti al Festival non avverrà prima di 18 giorni, ma che a prescindere, il presentatore ha già espresso le sue scelte in favore di alcuni nomi – che dovrebbero quindi essere già automaticamente dentro. A contendersi le sue preferenze attualmente troviamo Raf, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Francesca Michielin, Elodie e Levante, ma anche gli ex vincitori Colapesce e Dimartino, Diodato, Madame (si rumoreggia in duetto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro) Ariete, Cosmo, LDA, Lazza, Bresh, Matteo Bocelli, Galeffi e Sissi e Vasco Brondi. E poi il mitico ‘ultimo in classifica’ dello scorso anno Tananai, i cantautori Coez e Carl Brave, i Fast Animal and Slow Kinds, Manuel Agnelli in versione solista, e forse anche Marcella Bella, Motta, i Modà, i Ricchi e Poveri e Paola e Chiara.

Dal lato duetti invece le anticipazioni più calde riguardano J-Ax con Max Pezzali, Fedez con Rosa Chemical, Myss Keta con Il Pagante, Francesco Renga con Nek e Jack Savoretti con Svegliaginevra.

Come vi sembra?