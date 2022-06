Palinsesti Rai 2022-23, Rai2 è la rete che cambia di più: tutte le novità

Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi. Sono tre dei protagonisti della rivoluzione che caratterizzerà Rai 2 nella stagione televisiva 2022-2023. Alla presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta al Centro di Produzione di Milano, i direttori Stefano Coletta, Simona Sala e Antonio Di Bella hanno annunciato che la seconda rete, quella in maggiore “crisi d’identità”, sarà anche quella più trasformata nell’offerta di contenuti.

Palinsesti Rai 2022 23: Rai 2 cambia tutto

Nel prime time torna Il collegio e al docu-reality si affiancano quattro novità assolute. La più intrigante è Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in onda da martedì 22 novembre. Il format è un varietà che racconta il passato – personaggi e musica, programmi e film, musica e spot, mode e fatti di cronaca degli anni ’70, ’80 e ’90 – nel confronto tra generazioni diverse: boomer e millennials, genitori e influencer.

Dal 12 settembre, ogni lunedì e martedì, tocca invece a Nudi per la vita, un inedito reality in quattro episodi condotto da Mara Maionchi. Da sempre coinvolta nella lotta alle malattie rare, la discografica e giudice di X-Factor fa vivere al pubblico le storie di personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport che non hanno avuto paura ad esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici.

La terza novità è Sing Sing Sing, un varietà musicale affidato a Stefano De Martino e al via lunedì 26 settembre. Alla base dello show c’è il format That’s My Jam di Jimmy Fallon riadattato per l’Italia: un mix di intrattenimento e giochi nel quale un gruppo di vip concorrenti, divisi in due squadre, si sfidano in una serie di performance canore dal vivo. A questo programma De Martin affianca pure il nostalgico Bar Stella, in onda in seconda serata dal 22 novembre il martedì, mercoledì e giovedì.

La quarta e ultima novità è Che c’è di nuovo, talk di approfondimento ideato da Alessandro Sortino e condotto da Ilaria D’Amico, in onda il giovedì in prima serata dal 6 ottobre. Ispirato ai TED Talks, questo “talent show delle idee” introduce ogni settimana un argomento che viene discusso dai vari ospiti che si alternano in studio, da giornalisti e politici a intellettuali e scienziati.

Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi, i volti simbolo di Rai 2 nel 2022-23

Rai 2, programmazione rivoluzionata per il 2022-23

Rai 2 ha anche annunciato in prima serata (ma senza rivelare chi ci sarà in conduzione) il talent Non sono una signora, simile in tutto e per tutto a Drag Race: una competizione sull’arte di essere una drag queen. In seconda serata, dal 13 settembre ogni martedì, mercoledì e giovedì, Alessandro Cattelan si rilancia con EPCC, mentre passa a tre giorni settimanali (martedì, mercoledì e giovedì) l’appuntamento con le interviste provocatorie di Francesca Fagnani a Belve.

Novità pure in access prime time. All’Almanacco di Drusilla si affianca il nuovo game show Una scatola al giorno: un quiz condotto da Paolo Conticini nel quale i concorrenti devono indovinare il contenuto misterioso di una scatola con l’aiuto di un vip e di alcuni indizi. Nel daytime della rete, infine, sono confermati soltanto I fatti vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi e Ore 14 di Milo Infante. Cancellato Detto fatto, arrivano Nei tuoi panni con Mia Ceran e Bella ma’ con Pierluigi Diaco.

Novità pure nei pomeriggi di sabato e di domenica. Il sabato dalle 14 alle 16:40 ci sarà un contenitore con le candid camera di Italiani fantastici e dove trovarli con Alessandro Di Sarno, il quiz Ti sembra normale (Gabriele Corsi è in pole position per condurlo) e il magazine Top sul Made in Italy con Greta Mauro, Federico Quaranta e Tinto. La domenica mattina tornano Paola Perego e Simona Ventura con la seconda edizione di Citofonare Rai 2 e al pomeriggio, dall’11 settembre alle 15, tocca a Elisa Isoardi, protagonista del programma itinerante Vorrei dirti che… “alla ricerca di storie emozionanti da raccontare” da tutta Italia.