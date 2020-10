Kasia Follesa si mette a dieta e posta una foto dimagrita: gli haters la aggrediscono

Un dimagrimento, da solo, non dovrebbe costituire una notizia. Ma Katia Follesa del suo peso, ha voluto fare una conquista. L’attrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae seduta su un divano con un lungo abito da sera fucsia. I chili in meno sono parecchi. La conduttrice del programma Cake Star si è messa a dieta e ha voluto condividere con gli oltre un milione di followers che la seguono questa nuova versione di sé.

Kasia Follesa dimagrita: gli haters si scatenano

“Che figa uaglio'”, scrive la comica su Instagram con la consueta ironia. I commenti sono opposti. C’è chi dice che è troppo magra, ha tradito se stessa e con questo look non fa più ridere. C’è chi pensa invece che sia in una forma splendida rispetto a qualche anno fa, quando era sovrappeso.

Le critiche sono numerose: “Un po’ troppo gnocca per fare la comica”, “Sembri quasi bona”, “Perdonami… Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così… magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere degli ottimi professionisti e lavorare in tv pur con qualche chilo di troppo”.

Altri commenti sono ancora più espliciti: “Stai dimagrendo troppo per i miei gusti!! E la tua simpatica ciccia dov’è?”, “Quasi quasi non fai ridere”, “Mamma mia! Non sembri nemmeno più te! Hai cambiato anche l’espressione del viso… Non so se mi abituerò”.

Katia Follesa (foto: @katioska76)

Kasia Follesa magra su Instagram: la sua replica è da applausi

Persino alcuni commenti che vorrebbero essere positivi finiscono per risultare sgradevoli: “Sempre più bella e sexy, anche se ti preferivo un po’ più in carne”, “Porca miseria sei dimagrita un botto… basta dolci eh”, “Sei rientrata nella tua taglia S”.

A questi si unisce la schiera di utenti che chiedono ossessivamente informazioni sulla dieta e gli allenamenti che ha seguito: “Katia, dillo anche a me come ci sei riuscita”, “Perché non rispondi a chi ti chiede che tipo di dieta stai seguendo?”, “Ma sei dimagrita davvero o è un’impressione… se non è un’impressione dicci come hai fatto”.

Come Vanessa Incontrada, Katia Follesa ha risposto ai leoni da tastiera con intelligenza e spontaneità. In una Stories, l’attrice pone una domanda semplice a chi non apprezza il suo dimagrimento: davvero qualcuno pensa che se una comica è sovrappeso e dimagrisce non può più far divertire?