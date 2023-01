Sanremo 2023, Amadeus trema: Mediaset non si ferma e annuncia la controprogrammazione

Per la prima volta dopo 15 anni il network ha deciso di non interrompere i programmi nella settimana del Festival

Mediaset ha deciso di interrompere una “tradizione” che dura addirittura da 15 anni: non fermerà i propri programmi durante Sanremo 2023. In occasione della 73° edizione del Festival della Canzone Italiana, dal 7 all’11 febbraio in diretta su Rai 1, il network di Cologno Monzese ha scelto di “ostacolare” il conduttore e direttore artistico Amadeus con una controprogrammazione forte.

Controprogrammazione Sanremo: Mediaset non si ferma

In un comunicato ufficiale, Mediaset annuncia che il 2023 sarà un anno di “forti investimenti editoriali” per i canali del gruppo e che tutte le reti proseguiranno la loro programmazione “a pieno regime e senza interruzioni” fino al termine della stagione. Questo significa che anche nella settimana di Sanremo, durante la quale in passato i concorrenti della Rai hanno programmato principalmente film e repliche, andranno in onda i cavalli di battaglia del gruppo.

Canale 5 continua con il Grande Fratello Vip e forse anche con C’è posta per te, ma manca ancora la conferma di Maria De Filippi che rischia grosso nel confronto diretto con la finale dell’11. Sicura, dopo il ritorno della fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, è invece la seconda stagione di Buongiorno, mamma!, la dramedy familiare con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta basata sulla storia vera di Angela Moroni. Italia 1 prosegue con Le Iene al martedì e Rete 4 conferma tutte le prime serate d’informazione e approfondimento giornalistico con i vari Quarta repubblica, Fuori dal coro, Controcorrente, Dritto e rovescio, Quarto grado e Zona Bianca.

“Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia”, si legge nella nota.

Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione.

Amadeus tra Maria De Filippi e “Buongiorno, mamma!”: Sanremo 2023 trema

Mediaset, controprogrammazione Sanremo spaventa

Amadeus e il suo quarto Festival consecutivo, arricchito dalle presenze di Gianni Morandi e delle co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, non avranno quindi la strada spianata verso nuovi record di ascolti.

“Noi facciamo il Festival e davvero non dobbiamo essere distratti da ciò che accade intorno. Ovviamente ci sarà una legittimità nella scelta del gruppo Mediaset, noi però giochiamo la nostra partita con molta serenità”, ha dichiarato nella prima conferenza d’avvicinamento all’evento Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time.

“È chiaro che una controprogrammazione qualcosa ti può portare via. Ma noi dobbiamo fare il nostro”, ha aggiunto Amadeus.

Sarebbe sbagliato pensare di porsi l’obiettivo di fare un punto in più dell’anno scorso. Dobbiamo fare bene, dobbiamo fare ascolti importanti ma tenere conto del gradimento del pubblico.

L’obiettivo di Mediaset è ripetere i risultati del 2004, quando il Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso riuscì a battere la kermesse canora allora condotta da Simona Ventura. La puntata del reality di giovedì 4 marzo fu infatti la prima trasmissione nella storia della televisione italiana capace di battere in ascolti una serata di Sanremo con oltre 8 milioni di telespettatori e il 32,26% di share.