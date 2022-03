L’emozionante arrivo dei figli di Tiziano Ferro

«Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi — così, con un tenerissimo scatto social, sono stati presentati al mondo i figli di Tiziano Ferro — Margherita ( 9 mesi) e Andres (4 ), la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione».

Come sarà la ‘vita social’ dei figli di Tiziano Ferro e Victor? I neo-genitori hanno le idee chiare

Un annuncio che però porta con sé, da subito, una presa di coscienza e grande responsabilità del cantante: «Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” — e soprattutto “se” — condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile».

I figli di Tiziano Ferro e il marito Victor, insomma, non si apprestano a diventare baby star, come a volte accade per bimbi e bimbe di coppie famose. Una decisione personale, intima, appoggiata da molti altri vip e fan del celebre autore italiano, al quale è stato dedicato un interessante film- documentario sulla sua vita e carriera.

La prima e (probabilmente) unica foto di Margherita e Andreas quindi sarà questa qui, un’immagine da cui traspare una gioia e gratitudine incredibile: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo».

Che dire? Auguri per questa notizia meravigliosa!