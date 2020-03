“Ha da passà ‘a nuttata”: le grandi commedie di Eduardo in prima serata

In questi giorni di emergenza sanitaria e crisi socio-economica causata dal coronavirus, è importante non “spegnere” l’intrattenimento in televisione. Ci pensa Rai 3 ad offrire un modo intelligente per distrarsi un paio d’ore dalle notizie allarmanti dei telegiornali. Dal 12 marzo 2020, ogni giovedì per quattro settimane, la rete diretta da Silvia Calandrelli ripropone in prima serata le grandi commedie di Eduardo De Filippo.

Filumena Marturano: Massimo Ranieri torna in tv

Quattro celebri opere di Eduardo, con l’adattamento curato da Massimo Ranieri, spazzano via incertezza, precarietà e inquietudine, almeno per un po’.

Si comincia il 12 marzo con Filumena Marturano: Ranieri traduce (dal napoletano, con Gualtiero Peirce), dirige ed interpreta una delle commedie più famose di De Filippo. Al suo fianco, assoluta protagonista è l’indimenticabile ed ineguagliabile regina del palcoscenico Mariangela Melato.

La storia è nota: Filumena è una ex prostituta napoletana che è stata mantenuta per venticinque anni dal ricco pasticciere Don Mimì. Per costringerlo a sposarla e a fargli smettere la sua vita dissoluta, si finge in fin di vita: scoperto l’inganno, Mimì si rivolge a un avvocato e cominciano i “problemi”.

Nel cast ci sono anche Clara Bindi (che con Eduardo ha lavorato in teatro), Pino Ammendola, Ernesto Lama, Fabrizio Nevola, Luigi Pisani, Tommaso Bianco, Benedetta Valanzano, Ester Botta, Stefania Di Nardo, Diego Venditti e Ugo Bentivegna. Le musiche sono del maestro Ennio Morricone, la regia televisiva di Franza Di Rosa.

“Tutti – ha dichiarato la Melato presentando questo progetto nel 2010 – ci siamo sentiti molto uniti e meravigliati di avere a che fare con una cosa così bella e capire da subito la profondità del teatro di Eduardo”.

E pensare che fu proprio De Filippo in persona ad offrile la parte di Filumena anni prima: lei, milanesissima, ha sempre rifiutato. “Poi – ha rivelato riferendosi a Ranieri – è arrivato ‘o guaglione e mi disse due cose determinanti: sarebbe stato in italiano e si faceva per la tv”.

Il cast di Filumena Marturano (foto: 01 Distribution)

Le commedie di Eduardo De Filippo in tv su Rai 3 (e su RaiPlay)

A tal proposito, l’attore e cantante, reduce da un divertente cameo in Odio l’estate, è stato chiaro. “Abbiamo preso il coraggio a due mani – ha spiegato in merito all’adattamento – e affondato il coltello fin dove è stato possibile e far capire tutto alla signora di Trento o Bolzano che paga il canone come pure a quella di Canicattì”.

I prossimi appuntamenti, sempre su Rai 3, sono con Napoli milionaria (giovedì 19 marzo), Questi fantasmi (giovedì 26) e Sabato, domenica e lunedì, in onda giovedì 2 aprile. Per chi dovesse perderli, c’è sempre RaiPlay, che in questi giorni non richiede l’iscrizione per i contenuti in streaming.

Finalmente un servizio pubblico reso agli spettatori e soprattutto ai cittadini. Come diceva Eduardo in Napoli milionaria, “ha da passà ‘a nuttata”.