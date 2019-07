Sarah Jessica Parker: molestata sul set di Sex and the City

Sarah Jessica Parker deve la sua popolarità alla giornalista glamour Carrie Bradshaw, il personaggio più amato delle quattro protagoniste di Sex and the City. Quel ruolo le ha fatto vincere vari premi e l’ha trasformata in icona di stile. L’attrice, tuttavia, ha rischiato di lasciare la serie tv ben prima di coglierne il grande successo. Il motivo? Le molestie subite sul set da un collega, di cui ha parlato soltanto adesso scegliendo di non rivelarne il nome.

Sarah Jessica Parker, Sex and the City non sarebbe esistito

“Credo che non c’entri niente – spiega la Parker in un’intervista all’emittente National Public Radio – quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l’uomo che si comportava in modo inappropriato”.

A due anni dallo scandalo Harvey Weinstein e dalla nascita dei movimenti #MeToo e Time’s Up, l’attrice ha scelto di parlare soltanto adesso perché, all’epoca dei fatti, lo rivelò al suo agente, “che l’ha poi comunicato ai produttori”. Soltanto a quel punto si è visto un risultato e qualcosa sul set di Sex and the City è cambiato. Le molestie, che si erano ripetute in diverse occasioni, finirono.

Sarah Jessica Parker (foto: Facebook @sexandthecity)

Sex and the City, serie tv cult anche senza Carrie Bradshaw?

“Il mio agente – racconta Parker – disse ai produttori: ‘Se continua così, lascerà lo show… le ho mandato un biglietto, un biglietto di sola andata per lasciare la città e non tornerà più’. In poche ore, cambiò tutto”.

L’attrice ha quindi denunciato. Però, allora, scelse di non condividere con la stampa né con il pubblico la sua decisione. Se i produttori non fossero intervenuti, probabilmente non sarebbe germogliato il mito di Carrie Bradshaw e quindi di Sex and the City, lo show che ha segnato un prima e un dopo nel panorama delle serie televisive.