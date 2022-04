Nell’ultimo decennio l’industria cinematografica è stata segnata dalla grande ascesa delle serie tv. Una rivoluzione che ha cambiato le abitudini degli spettatori, dal loro modo di seguire un prodotto di intrattenimento pensato per il piccolo schermo, alla fruizione dello stesso. Le modalità di fruizione dei contenuti sono diventate sempre più “smart” grazie allo streaming e alla possibilità di vedere i propri beniamini “on demand”, in qualsiasi momento della giornata e su qualsiasi dispositivo.

Ma questo successo è testimoniato anche dalle tante slot machine che oggi si ispirano ai film, ovvero i giochi brandizzati con i personaggi del piccolo e del grande schermo. Una contaminazione che sta attirando sempre più giocatori appassionati.

Le migliori slot ispirate a film e serie tv

Da Friends a Peaky Blinders: le slot ispirate alle serie tv più famose

Sono tanti i nomi e i brand famosi che hanno instaurato una collaborazione con le più prestigiose società del gioco digitale. Tra le più note troviamo “Peaky Blinders”, una delle slot più apprezzate, pensata per gli amanti della serie britannica ambientata a Birmingham nel primo dopoguerra. Ma anche “Pantera Rosa”, con protagonista la Pink Panther che ha attraversato diverse generazioni di appassionati arrivando, ancora oggi, a primeggiare anche nel mondo dei casinò online. C’è poi “Il trono di spade”, dotata di 15 payline, che si ispira all’avvincente storia delle sette famiglie che tentano di entrare in possesso del trono più famoso del piccolo schermo. “Friends”, serie cult che racconta le vicissitudini di un gruppo di amici di New York. Starcasinò permette di rivivere le emozioni di una delle serie tv più riuscite di sempre. E infine “Narcos”, la slot ispirata alla serie che ha meglio raccontato le vicende dei più famosi “signori della droga”.

Gli operatori che offrono la possibilità di provare queste slot uniche nel proprio genere sono tutti recensiti su portali come infocasino.it. Utili a indirizzare i giocatori nella scelta, queste risorse aiutano gli utenti a giocare in assoluta sicurezza e tutela. Grazie a questi siti, infatti, è possibile reperire tutte le informazioni più utili sui casinò online legalmente autorizzati presenti in rete.

Non bisogna mai dimenticare che un divertimento è tale solo se è sicuro e se si gioca responsabilmente.

Il connubio tra cinema e gioco

Il mondo del cinema ha da sempre influenzato il comparto videoludico. Grandi classici come “Indiana Jones”, “The Mask” o “Matrix” hanno spesso ispirato gli ideatori di giochi per il casinò online. Oggi però il grande cinema è stato soppiantato dalle serie tv, e adesso si può dire con certezza che è stato l’enorme successo riscosso da queste a spingere il mercato del gioco a guardarle con interesse.

Basti pensare che nel 2017 sono state prodotte 487 serie originali. Nel 2016 erano state 455 e nel 2020, come riporta il New York Times, il numero è salito a 532. Ma l’elemento che più stupisce è che questa cifra è addirittura raddoppiata negli ultimi sette anni. Un raddoppio andato di pari passo con gli investimenti delle grandi aziende dello streaming: Netflix ha messo in gioco 7 miliardi di dollari per le proprie produzioni, Amazon 4,5 e Hulu 1 miliardo.

Non stupisce, dunque, che anche il mercato del gioco abbia iniziato a interessarsi sempre più a questo mondo in continua crescita, e che per andare incontro a questo cambiamento abbia iniziato a proporre agli utenti giochi completamente nuovi, dal punto di vista grafico e interattivo.