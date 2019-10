La confessione di Francesca Fialdini sull’esperienza de La Vita in Diretta

La stiamo vedendo in questi giorni nel pomeridiano di RaiUno con ‘Da noi…A Ruota Libera’, ma ecco una confessione di Francesca Fialdini su La Vita in Diretta e qualche retroscena della sua esperienza nel celebre show mattutino…

La confessione di Francesca Fialdini: “Un programma che mi ha cambiata molto”

“Sono ancora molto razionale nel mio mestiere – ha raccontato al RadioCorriereTv della Rai – Amo curare la forma delle cose che dico e che faccio. E poi c’è una passione forte per il giornalismo, che a Unomattina veniva fuori più facilmente e che, dopo l’esperienza a La Vita in Diretta, ho dovuto amalgamare con la manifestazione dei sentimenti e delle emozioni. Sono una persona molto riservata e timida, evito di parlare di me anche per il rispetto che credo si debba avere nei confronti della propria sfera privata. A La Vita in diretta questa parte l’ho dovuta mettere in gioco molto, proprio per comprendere meglio le storie degli altri, per entrare nelle loro vite, nei loro dolori”. E poi ha aggiunto: “Adesso c’è spazio per entrambe le cose, mente e cuore”.

L’approccio al nuovo incarico Rai

E proprio a questo proposito la confessione di Francesca Fialdini si apre alla sfera personale, quella delle emozioni, delle sensazioni che la stravolgono. Insomma, quand’è che la sua forte razionalità ‘vacilla’? “Quando vengo messa in discussione, quando quello che pensavo di avere capito viene spazzato via all’improvviso da qualcuno che con la sua vita mi insegna qualcosa di nuovo”. E questo è quello che prova a mettere nel suo ‘Da noi…a ruota libera’ : “Questo programma mi assomiglia. Mettersi a nud0 in generale è difficile. Ammiro tanto le mie colleghe che riescono a farlo con molta libertà. È un regalo quando una persona viene nel mio studio e mi apre le porte della sua vita”.

In ultimo, un dolce commento sulla sua personale idea di gioia: “La felicità per me è provare a raggiungere tutti i giorni risultati nuovi, nel lavoro come nella vita. Ho proprio il bisogno di un desiderio di conquista quotidiana per sentirmi soddisfatta e felice”.