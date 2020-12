Avanti un altro, il quiz di Bonolis torna nel 2021: ecco la data d’inizio

La data ufficiale che tutti i fan di Paolo Bonolis stavano aspettando da mesi è finalmente arrivata: lunedì 4 gennaio 2021 alle 18:45. È questa la giornata fissata da Mediaset per il ritorno in televisione di Avanti un altro, il quiz di Canale 5 condotto da Bonolis con Luca Laurenti. Gli spettatori affezionati attendono da mesi la nona edizione di questo piccolo classico della tv, caratterizzato dal ritmo indiavolato del presentatore romano e dai personaggi inconfondibili ben oltre i limiti del trash. L’ultima puntata risale infatti al 15 marzo scorso e la lunga assenza è stata caratterizzata da non poche polemiche.

Avanti un altro 2021: inizio il 4 gennaio

La scelta della rete di sospendere la messa in onda dei nuovi 50 episodi già pronti e trasmettere le repliche delle puntate registrate prima del lockdown ha indispettito Bonolis. L’azienda di Cologno Monzese ha preferito preservare Avanti un altro per i mesi della ripartenza: una strategia che il conduttore non ha gradito e ha spiegato apertamente perché sui social.

“Non capisco. Le nostre puntate – ha scritto il conduttore – sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”.

Proprio in queste settimane sono in corso le registrazioni di altre puntate, prodotte sempre in collaborazione con Endemol Shine Italy. Stando alle prime indiscrezioni, questo nuovo ciclo di Avanti un altro comincerà proprio con gli episodi che si stanno realizzando in questo periodo.

Le altre 50, registrate nel corso dell’inverno del 2019, andranno in onda in coda a queste ultime 120 puntate prodotte adesso.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis a Avanti un altro (foto: MediasetPlay)

Avanti un altro, quando inizia e come cambia

Avanti un altro sarà l’unico impegno televisivo in questa stagione per Paolo Bonolis. Dopo le polemiche per le voci di contagio in Sardegna, lo showman e la produzione hanno preso tutte le misure necessarie per le registrazioni.

Il pubblico è stato ridotto ai minimi termini, con il rigoroso rispetto del distanziamento sociale. Gli spettatori, non più di 80-90 persone, sono separati dal plexiglass e muniti di mascherine. I contatti sono stati ridotti allo zero, quindi il Salottino e il Bonus saranno inevitabilmente modificati.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza in studio ma suscitando comunque quell’atmosfera allegra e surreale che è la cifra distintiva della trasmissione, un format che con gli anni si è rivelato un successo non solo italiano ma addirittura internazionale.