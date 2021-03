Grave lutto per Christian De Sica: l’annuncio dell’attore sui social

Lutto per Christian De Sica: è morta a 83 anni Emi De Sica, la primogenita di Vittorio e della sua prima moglie, l’attrice Giuditta Rissone. A dare la notizia della scomparsa è stato l’attore stesso, che ha postato sui social (salvo rimuovere successivamente i post) una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio sorridenti. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”, ha scritto Christian.

Addio a Emi De Sica, sorella di Christian

I fratelli Emi, Christian e Manuel De Sica – scomparso nel 2014 – si sono occupati insieme di tutti i progetti in memoria del padre. A loro si devono il Premio Vittorio De Sica (istituito nel 1975 con Gian Luigi Rondi), i restauri dei film diretti dal grande regista e le mostre a lui dedicate.

Proprio in occasione di Tutti De Sica, la mostra multimediale allestita nelle quattro sale del Museo dell’Ara Pacis di Roma, Emi ha messo a disposizione numerosi “ricordi” tenuti dalla madre nel corso del tempo.

La figlia maggiore di Vittorio ha raccolto in un volume a cura di Alberto Crespi, ‘Cara Emi, sono le 5 del mattino…’. Lettere dal set, tutte le missive che il regista le inviava da bambina quando stava girando quattro dei suoi tanti capolavori: La ciociara, Ieri, oggi, domani, Matrimonio all’italiana e I girasoli.

Emi era cresciuta al fianco della madre Giuditta ed è sempre stata a conoscenza della relazione tra il padre e Maria Mercader, mamma di Christian e Manuel. A differenza dei fratelli, non ha mai intrapreso una carriera nel mondo del cinema, ma ha coltivato con la famiglia un rapporto di profondo affetto ed enorme vicinanza. Ha conservato i cimeli di Vittorio – come il divano sul quale scrisse Ladri di biciclette con Cesare Zavattini – perché ha abitato per tutta la vita nella casa romana che fu del padre.

Christian De Sica (foto: Facebook @christiandesicaofficial)

Christian De Sica, lutto in famiglia prima di Una serata tra amici

La scomparsa di Emi arriva a pochi giorni dal ritorno in televisione di Christian. L’attore sarà protagonista di un vero e proprio one man show che Rai1 ha deciso di mandare in onda sabato 3 aprile in prima serata.

Lo speciale fa parte della collana Una serata tra amici e De Sica si racconterà in modo personale e affettuoso all’amico, collega e cognato Carlo Verdone, fratello dell’adorata moglie Silvia, e al padrone di casa Pino Strabioli.

Il varietà metterà ovviamente in mostra la sua maggiore qualità: il senso dell’ironia. Un antipasto è già arrivato sui social, dove Christian anticipa: “Come mi pija per il culo Carlo, non mi pija per il culo nessuno”.