L’assurda premonizione di Will Smith da Letterman: “Ho visto la mia carriera andare in fumo

Una coincidenza che ha davvero dell’incredibile quella che è venuta fuori dalle dichiarazioni ‘in tempi non sospetti’ di Will Smith da Letterman. Nel celebre show dell’ancora più celebre presentatore tv americano, registrato a febbraio prima della discussa cerimonia degli Oscar 2022, l’attore ha raccontato un episodio personale che, ascoltato adesso, ha dato quasi i brividi agli spettatori, considerato tutto quello che è successo dopo quel maledetto schiaffo a Chris Rock.

Perché le dichiarazioni di Will Smith da Letterman sono una coincidenza incredibile

Sospeso dalla partecipazione agli Academy Awards per 10 anni, film cancellati e un oscuro blocco alla sua carriera: tutto questo Will Smith da Letterman non poteva certo prevederlo. Tuttavia, leggete cosa ha raccontato: “Ho bevuto (una sostanza naturale di cui fa uso abitualmente ndr) e di solito ci vogliono circa 45 minuti per entrare nel mood. Ero li seduto e poco dopo ho visto la mia carriera andare in fumo, ho iniziato a vedere tutti i miei soldi volare via, ho visto la mia casa distrutta”, riporta il Fatto Quotidiano “All’improvviso ho sentito le urla di mia figlia, ho smesso di preoccuparmi dei miei beni, volevo solo arrivare a Willow. Ho smesso di preoccuparmi della mia casa, ho smesso di preoccuparmi della mia carriera”.

E infine: “Sono davvero pronto a tuffarmi nel mio cuore in un modo che penso e spero possa essere gratificante e utile per la mia famiglia. Ma non puoi proteggere la tua famiglia in ogni momento, è un’idea semplicemente impossibile. La protezione e la sicurezza sono un’illusione. Devi imparare a convivere con la realtà che in qualsiasi momento, qualsiasi cosa può finire in un secondo”. Parole a dir poco profetiche…