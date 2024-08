Bold Pilot – Leggenda di un campione, la storia vera dietro il film

Spinta dalla passione della mamma di Pier Silvio Berlusconi, la Turchia continua a invadere i palinsesti delle reti Mediaset con le sue serie e i suoi film. Su Canale 5 tocca a Bold Pilot – Leggenda di un campione (in originale Bizim İçin Şampiyon), dramma sportivo di Ahmet Katıksız che porta sugli schermi un’incredibile storia vera: quella del fantino Halis Karataş e del puledro Bold Pilot.

Bold Pilot – Leggenda di un campione: la storia vera

Scritto dal regista insieme a Serkan Yörük, il biopic ripercorre vita e carriera di Halis Karataş (a interpretarlo è Ekin Koç, già apprezzato nelle serie Uyanış: Büyük Selçuklu e Il secolo magnifico: Kösem), strepitoso fantino turco meglio noto come il mago. Classe 1972, Karataş nasce in una famiglia di stallieri e lascia gli studi all’età di 14 anni per entrare nel settore equestre. Halis gareggia per la prima volta nel 1987 con un cavallo di nome Benhur e ottiene subito un prestigioso primo posto.

Halis Karataş è a tutti gli effetti uno dei fantini che ha vinto più gare durante la sua carriera agonistica in Turchia: in totale 7.123 primi posti nelle 26.168 gare a cui ha partecipato. Nel periodo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, al quale fa riferimento il film, Karataş domina le corse grazie all’incontro con il talento naturale del cavallo Bold Pilot, interpretato nel biopic da Ganesh, il vero figlio del celebre puledro. La competizione che li rende leggendari è la Gazi Koşusu: nel 1996 i due battono il record della pista con il tempo di 2.26.22.









Bold Pilot, cavallo e fantino da leggenda nella Gazi

Morto di vecchiaia nell’aprile 2015, Bold Pilot è per anni di proprietà di Özdemir Atman, uno degli ex presidenti del TJK. Nella sua carriera agonistica vince la Short Term – 8 Burhan Karamehmet Race, due volte la Prime Ministry Race e la International Queen II Race. Amatissimo dal pubblico, il cavallo è un simbolo di speranza e forza in patria.

Quanto a Karataş, la sua vita non è costellata soltanto di successi. Nel 2003 il fantino sposa l’allevatrice Begüm Atman (nel film l’attrice e cantante Farah Zeynep Abdullah), figlia di Özdemir. La coppia ha due figli, Azra e Özdemir, ma la loro storia d’amore si interrompe bruscamente quando a Begüm viene diagnosticato un cancro al seno che nel 2014 causa la sua morte.

Oggi Halis è molto attivo nell’insegnamento e sui social, dove tuttavia i follower non gli hanno perdonato un video diventato virale nel 2020 in cui si vede il fantino colpire con violenza il suo cavallo prima dell’inizio di una corsa. Un comportamento che gli è costato 60 giorni di squalifica, ma che non ha intaccato il suo mito.