Il Volo a Agrigento, polemiche per il concerto di Natale registrato ad agosto

Tra le novità della stagione 2024-2025 di Mediaset spicca lo speciale musicale con Il Volo ad Agrigento, un doppio concerto con il trio siciliano che andrà in onda a Natale su Canale 5. Un live che replica il format collaudato di Natale a Gerusalemme e Tutti per uno, ma che non manca di alimentare polemiche. Il motivo? La registrazione, avvenuta in piena estate.

Il Volo a Agrigento ad agosto per… il concerto di Natale

Il concerto di Natale con Il Volo verrà trasmesso su Canale 5 la sera del 24 dicembre, eppure il live sarà registrato sabato 31 agosto nella Valle dei Templi. “Venite in cappotto”, ha dichiarato Renato Schifani, il Presidente della Regione Sicilia, alla presentazione stampa dell’evento. È tutto vero: il pubblico è stato invitato a presentarsi con il cappotto alle registrazioni, così da non tradire la messa in onda invernale. Peccato che ad Agrigento si registrino temperature tra i 25 e i 35 gradi.

Come se non bastasse la prima data del 31 agosto, Il Volo registreranno un secondo concerto domenica 1° settembre, sempre nella Valle dei Templi. Questo live non andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset ma sulla PBS (la televisione pubblica statunitense), con trasmissione a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Non solo: grazie alle oltre 20 milioni di copie che il trio ha venduto in tutto il mondo, lo show verrà diffuso anche in altre nazioni come Brasile, Cile, Francia, Germania e Belgio.

Valle dei Templi, concerto Il Volo fa discutere

Naturalmente il doppio concerto natalizio registrato in estate sta facendo discutere. A far storcere il naso a cittadini e turisti è però la chiusura per due giorni della Valle dei Templi, uno dei luoghi simbolo della Sicilia. La comunicazione della sospensione delle visite è arrivata soltanto in questi giorni, spiazzando le agenzie di viaggio che hanno chiuso da mesi i pacchetti estivi per i propri clienti. Quando Il Volo sarà nel parco archeologico, l’accesso sarà riservato ad un totale di 1.200 persone (600 a sera) e il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficenza.

L’operazione Il Volo si inserisce nella promozione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025. Il doppio concerto ha un costo di 1,2 milioni di euro: 900mila finanziati dalla Regione e 300mila dal governo. Il cachet del trio è di 200mila euro. “Sono tre ragazzi molto amati dal pubblico e molto legati alla Sicilia e al territorio di Agrigento in particolare, anche perché uno di loro, Piero Barone, è nato a Naro, proprio nell’agrigentino. Abbiamo apprezzato che, dopo Pompei, Matera e Verona, questi grandi artisti abbiano scelto la nostra Regione e un luogo iconico come la Valle dei Templi per le loro esibizioni che saranno trasmesse a livello mondiale portando a un pubblico vastissimo l’immagine migliore della Sicilia”, ha spiegato Schifani.