I film al cinema dal 22 agosto: è la settimana di Cattivissimo me 4

Sono otto i film al cinema dal 22 agosto, una settimana che punta a confermare l’estate 2024 come la migliore di sempre al botteghino. Arriva infatti Cattivissimo me 4, già un successo al box-office internazionale e capace di incassare 2,5 milioni di euro nell’anteprima nazionale del 7 agosto scorso. La stagione più calda ha portato nelle casse degli esercenti 90 milioni (merito soprattutto dei 45,6 di Inside Out 2) e promette di fare bene pure il thriller Blink Twice.

I film al cinema dal 22 agosto

La settimana si è aperta con le solite uscite speciali. Columbia Pictures continua i festeggiamenti per i suoi 100 anni con i live-action dell’Uomo Ragno: stavolta tocca a Spider-Man: No Way Home. Prosegue pure l’iniziativa Il martedì è horror che questa settimana riporta sugli schermi il capolavoro Profondo rosso di Dario Argento nella versione restaurata in 4K da Cinecittà. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei nuovi film al cinema dal 22 agosto.

Cattivissimo me 4

Dopo aver salvato il mondo per l’ennesima volta, Gru e Lucy sono diventati genitori e hanno messo su famiglia, anche se il primo figlio maschio Gru Jr. ha un rapporto complicato con il padre. Quando il perfido Maxime Le Mal evade di prigione insieme alla sua fidanzata Valentina per vendicarsi di Gru, l’ex supercriminale è costretto a fuggire e a inventarsi un modo per fermare il suo arcinemico. Il quarto capitolo della saga di Despicable Me è diretto da Chris Renaud su sceneggiatura di Mike White e Ken Daurio: 95 minuti di ritmo incalzante e gag Minionesche.









Blink Twice

Frida (Naomi Ackie) è l’ambiziosa cameriera di un cocktail bar di Los Angeles che punta a conquistare il magnate della tecnologia Slater King (Channing Tatum). Dopo essere riuscita ad inserirsi nella cerchia di amici dell’imprenditore, Frida viene invitata a passare un weekend sulla sua isola privata. Come nel caso di Jeffrey Epstein, il finanziere colpevole di abusi e traffico di minori sulla sua Little Saint James, sull’isola comincia a succedere qualcosa di sinistro. Il promettente debutto alla regia di Zoë Kravitz, già attrice e cantante figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, è un thriller psicologico dallo stile raffinato, non particolarmente inquietante ma capace di tenere con il fiato sospeso fino alla rivelazione finale. Nel cast anche Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment e Geena Davis.









L’innocenza

Saori Mugino (Sakura Andō) è la madre single di Minato (Sōya Kurokawa), un ragazzino che da qualche tempo si comporta in modo strano. Il responsabile della sua inquietudine è il maestro Hori (Eita Nagayama), il quale tuttavia accusa Minato di bullizzare il compagno di classe Yori (Hinata Hiiragi). A scuola la preside (Yūko Tanaka), reduce da un lutto in famiglia, e gli altri insegnanti si chiudono in un mutismo reticente. Chi è il mostro? Il maestro giapponese Hirokazu Kore-eda torna al cinema con il suo sedicesimo lungometraggio, presentato in Concorso a Cannes 76: un dramma tinto di giallo diretto con la purezza e la semplicità dei grandi classici. L’imperdibile della settimana.









La vita accanto

Anni Ottanta, Vicenza. In una ricca famiglia della città – Maria (Valentina Bellè), Osvaldo (Paolo Pierobon) e la sua sorella gemella Erminia (Sonia Bergamasco) – nasce Rebecca, con una vistosa macchia rossa sul viso. La madre la rifiutata dopo il parto. Quella macchia diventa per tutti un’ossessione: l’intera adolescenza di Rebecca (Sara Ciocca e Beatrice Barison) è segnata dalla vergogna e dal desiderio di nascondersi. Ma fin da piccola la ragazza rivela straordinarie capacità musicali. A riconoscere il suo talento è la zia Erminia: proprio nel pianoforte Rebecca troverà un modo per affermarsi e la possibilità di un riscatto. Presentato Fuori Concorso a Locarno, il dramma familiare di Marco Tullio Giordana scritto con Marco Bellocchio e Gloria Malatesta, adattamento del romanzo di Mariapia Veladiano edito da Einaudi, omaggia Chantal Akerman e si tinge di inaspettate venature favolistiche.









It Ends with Us – Siamo noi a dire basta

Lily Bloom (Isabela Ferrer da giovane, Blake Lively da adulta) è cresciuta in una famiglia disfunzionale e dopo la laurea si è trasferita a Boston per aprire un negozio di fiori. Quando si innamora di Ryle Kincaid (Justin Baldoni), un affascinante e ambizioso neurochirurgo, tutto sembra rimettersi a posto. Ma Ryle pare allergico alle relazioni e quello che Lily sta tentando di costruire con il medico comincia a traballare con la ricomparsa improvvisa di Atlas Corrigan (Alex Neustaedter da giovane, Brandon Sklenar da adulto), il suo primo amore. Dal romanzo rosa di Colleen Hoover, il regista Baldoni e la sceneggiatrice Christy Hall traggono un adattamento che esplora in modo sincero ma non sempre efficace tematiche importanti come l’abuso emotivo e la violenza domestica.









Sasha

Orfana di madre, Sasha (Anya Patokina) è una ragazzina di 15 anni costretta a lasciare casa del nonno e traslocare dal padre, con il quale non ha alcun rapporto da anni. In segno di protesta, l’adolescente decide di rasarsi a zero e di scappare. Quando incontra due coetanei della zona, Maxim e Mysh, viene scambiata per un maschio e invitata a passare del tempo insieme a loro. È così che Sasha, mostrandosi per quello che non è, ha la possibilità di sentirsi accettata per la prima volta in un mondo affascinante ma pericoloso. Bandito in Russia, il secondo lungometraggio di Vladimir Beck è un teen drama anti-putiniano che si schiera dalla parte del movimento LGBTQIA+.









When in Rome

Gerda (Bodil Jørgensen) e Kristoffer (Kristian Halken) sono una coppia danese che parte per Roma per celebrare il loro quarantesimo anniversario di matrimonio. In apparenza non si capisce come facciano a stare insieme da così tanto tempo: Gerda è una donna affascinante e curiosa, Kristoffer un uomo burbero e concreto. Tuttavia, si amano dal primo momento in cui si sono conosciuti. Nella città eterna, lei incontra l’ex fiamma Johannes (Rolf Lassgård) mentre lui assiste alla sua ricerca della giovinezza perduta. Da Niclas Bendixen, una commedia romantica tra arte, amore e fantasmi del passato.









30 anni (di meno)

Marco (Antonio Catania), Maurizio (Claudio Colica) e Diego (Massimo Ghini), sessantenni con patologie diverse tra loro, sono ricoverati in una clinica privata dove dividono l’unica stanza disponibile. I tre finiscono per conoscersi e condividere un’esperienza inaspettata: pensando di acquistare online un farmaco che favorisce le prestazioni sessuali, si ritrovano di colpo più giovani di trent’anni. Un’occasione irripetibile per aggiustare i torti e gli errori del passato. Mauro Graiani scrive e dirige una commedia fantastica sul passare degli anni, la malattia e le differenze generazionali. Nel cast Claudio Casisa, Claudio “Greg” Gregori, Nino Frassica, Giulia Elettra Gorietti, Milena Miconi, Luca Vecchi e Nadia Rinaldi.