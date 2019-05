Il giorno più bello del mondo, il ritorno al cinema di Alessandro Siani

Il giorno più bello del mondo sta per arrivare al cinema. Il quarto film da regista di Alessandro Siani, prodotto da Bartleby Film in associazione con Buonaluna, è “commedia fantastica che si spinge oltre i limiti del reale” e punta a bissare il successo di Mister Felicità, che nel 2016 ha superato i 10 milioni di euro d’incassi. Siani è autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli e ripete la formula che gli ha fatto ottenere ottimi risultati al botteghino: divertire ed emozionare il pubblico con una comicità semplice e priva di volgarità.

Il giorno più bello del mondo, Siani con un ricco cast

Alessandro Siani ha messo in piedi un cast insolito per questo progetto. Il comico napoletano avrà al suo fianco Stefania Spampinato, conosciuta per il ruolo di Carina De Luca nella serie tv Grey’s Anatomy e al debutto assoluto in una produzione italiana. Inoltre ci saranno Giovanni Esposito (già nel cast di Si accettano miracoli) e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, per la prima volta sul grande schermo. Completano il gruppo di interpreti Stefano Pesce, Roberto Bocchi, Enzo Paci e Gianni Ferreri.

Alessandro Siani con Sara Ciocca e Leone Riva (foto: Loris T. Zambelli)

Il giorno più bello del mondo, uscita al cinema fissata

Sulla trama, le bocche sono ancora cucite. Le uniche indicazioni fatte trapelare da Siani sono sullo stile scelto per questo racconto: un mix di realismo, fiaba e vita quotidiana. “A volte – ha dichiarato l’attore e regista napoletano – l’attualità va più veloce della scrittura di un film. Nel mio ci saranno molti effetti speciali: credo sarà la fine del ciclo fiabesco”.

Ciò che è certa è la data d’arrivo nelle sale. Distribuito da Vision Distribution, Il giorno più bello del mondo sarà al cinema il prossimo 31 ottobre. Il tosto fine settimana di Halloween in cui si scontrerà con blockbuster come Wonder Woman 1984, Terminator: Destino oscuro e l’animazione La famiglia Addams.