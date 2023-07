Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: fuori Barbara d’Urso, arriva Myrta Merlino

Finisce un’era in casa Mediaset: dalla stagione televisiva 2023-2024 Barbara d’Urso non avrà più una trasmissione nel pomeriggio di Canale 5 e al suo posto arriva la new entry Myrta Merlino. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso trova una conferma ufficiale in un comunicato stampa diffuso da Cologno Monzese. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione, l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque”, si legge nella nota.

Barbara d’Urso lascia Mediaset: in arrivo “nuovi progetti”?

“Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, conclude il comunicato. In onda dal 2008, Pomeriggio Cinque ha sempre visto la D’Urso come donna sola al comando, fatta eccezione per la prima edizione in cui era affiancata da Claudio Brachino. Soltanto gli spin-off Pomeriggio Cinque Cronaca e Pomeriggio Cinque News hanno avuto conduzioni differenti, affidate ad Alessandra Viero e Simona Branchetti.

Con la doppia cancellazione di Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, l’addio a Pomeriggio Cinque e La pupa e il secchione pronto a tornare nelle mani di Enrico Papi, si chiude un’epoca in casa Mediaset. La D’Urso lascerà il network dopo la scadenza del contratto: non avrebbe accettato un contratto biennale che le è stato proposto dall’azienda. Si vocifera di un suo possibile approdo nella giuria di Ballando con le stelle. La critica principale mossa dai vertici del Biscione alla conduttrice è di fare una televisione spazzatura. L’obiettivo di Pier Silvio Berlusconi, dicono i beninformati, sarebbe quello di ripulire Canale 5 dal trash. È per questo motivo che da settembre nel pomeriggio della rete ammiraglia ci sarà Myrta Merlino, vista ai funerali di Berlusconi proprio alle spalle di una contemplativa D’Urso.

Myrta Merlino alle spalle di Barbara d’Urso ai funerali di Silvio Berlusconi (foto: MediasetInfinity)

Myrta Merlino: Pomeriggio Cinque diventa il suo talk

Già alle prese con un (fallimentare) tentativo di rotocalco leggero ai tempi dello spin-off L’aria di domenica, la giornalista napoletana amatissima dalla politica che conta ha appena lasciato La7 dopo 12 anni al timone di L’aria che tira. L’ex moglie di Domenico Arcuri e attuale compagna di Marco Tardelli è il nome forte di Mediaset alla presentazione dei palinsesti del 4 luglio. Il Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino sarà presumibilmente accorciato rispetto al solito, per dare maggiore spazio agli appuntamenti del primissimo pomeriggio e al quiz del preserale di Canale 5.

Se i telespettatori discutono su questo chiacchierato passaggio di consegne, c’è chi non l’ha presa bene. Daniela d’Urso, la sorella di Barbara, ha pubblicato alcuni post sui social in cui polemizza apertamente con Mediaset. “Ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto. Solidarietà e facciamo rumore, caz… Grazie a tutti per la solidarietà, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore”, scrive Daniela. E a chi le chiede dettagli su cos’è successo, risponde di non saperlo perché “per quanto riguarda mia sorella parlerà se e quando ne avrà voglia”.