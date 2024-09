Antonella Clerici: “La politica non mi interessa. È sempre entrata in Rai, ma se vali continui”

Intervista tutta da leggere della conduttrice a "Repubblica": "Siamo saltimbanchi, non subisco nessuna fascinazione per il potere".

La stagione televisiva 2024-2025 di Antonella Clerici si è aperta confermandola come la regina incontrastata del daytime. Il suo È sempre mezzogiorno!, tornato in onda lunedì 9 settembre, è ripartito con il consueto mix di ricette, ospiti e buonumore perfettamente riconoscibile dal pubblico a casa. In un’intervista concessa a Repubblica, la conduttrice si toglie qualche sassolino dalla scarpa e spiega perché continua ad essere una delle donne simbolo della Rai.

Antonella Clerici, perfetta salute: patto col pubblico

Clerici ammette di essersi spesso sentita sottovalutata dai piani alti di viale Mazzini. “Nel 2026 festeggio 40 anni di Rai, il primo contratto è del 1986 – racconta –. Gli episodi sono noti, sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, quando sono rimasta incinta ho faticato a rientrare. I vertici dovrebbero far sentire le loro teste di serie importanti, ma si dimenticano. Invece anche una telefonata, un saluto, fa piacere e sarebbe giusto: piccole cose che a noi artisti, con le nostre fragilità, fanno bene”.

Arrivata a 60 anni, la presentatrice non dà alcun peso a quella che i media liberal e progressisti definiscono Tele-Meloni. “La politica non mi interessa – confessa –. È sempre entrata in Rai, siamo saltimbanchi, non subisco nessuna fascinazione per il potere. Ogni volta che è cambiato il governo ho visto di tutto, se vali e hai un mestiere continui indipendentemente”. D’altronde risalgono agli anni Ottanta i suoi esordi nelle reti locali: Clerici ricorda i primi tempi quando, dopo la laurea in giurisprudenza alla Statale di Milano, lavorava a Telereporter.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici torna e non si ferma

“La televisione bisogna meritarsela – sottolinea –, la Rai è stato un punto di arrivo, io ho fatto una gavetta enorme. La tv non è come Instagram. Vedevo la Mostra di Venezia, con i grandi attori, beh io non mi permetterei mai di sfilare sul red carpet. Il cinema è cinema, non è che siccome sei famoso su Instagram hai diritto a qualunque cosa. Lo vedo con i cuochi. Sui social meraviglie, ma quando gli faccio un provino, non sanno parlare italiano”.

A proposito di social, pur avendo 1 milione di follower su Instagram, ammette che “hanno stravolto questa società” anche se ora sembra ci sia un ridimensionamento. “L’idea del ‘tutto gratis’ – confessa –, la prosopopea ‘faccio due foto in hotel e non mi fai pagare’ le trovo scandalose”. Con È sempre mezzogiorno! ripreso a pieno regime, Clerici non si ferma: nonostante in estate sia stata operata d’urgenza per una cisti ovarica, a novembre conduce la terza edizione di The Voice Kids e poi la quinta di The Voice Senior.