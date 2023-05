Angela Finocchiaro e il tumore al seno: “Bisogna scacciarlo dalla mente piuttosto che dal corpo”

In occasione dell’edizione 2023 di IEO per le Donne, Angela Finocchiaro racconta il tumore al seno che ha affrontato tempo fa, quando aveva 55 anni. Da allora, l’attrice è testimonial della Giornata internazionale della ricerca clinica e delle attività dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. L’aspetto fondamentale che sottolinea è il continuo lavoro psicologico che serve per fronteggiare la malattia, soprattutto dopo l’operazione.

Angela Finocchiaro, attrice sul tumore: “Fate prevenzione”

“Nel 2010 mi sono operata di tumore al seno – ricorda l’attrice –. Ero particolarmente attenta alla prevenzione, ogni anno facevo dei controlli. Per me è stato meglio aver avuto la possibilità di operarmi subito, perché non ce la faccio a far ribollire un’ansia. Era proprio prima di Natale, nel giro di qualche giorno sono entrata in sala operatoria. Nel momento in cui si interviene, si fanno delle cose, si agisce, io vado come un trattore, devo risolvere”.

“Con l’ecografia – continua la Finocchiaro – i medici hanno notato qualcosa che invece, in quel caso, la mammografia non leggeva. Per la mia esperienza, dunque, sono esami molto importanti, non sono particolarmente invasivi e io, per esempio, quando non avevo l’età per la mammografia ogni anno facevo la mia ecografia”.

“Nel momento in cui c’è stato un campanello d’allarme – aggiunge l’attrice – sono intervenuta. In qualche modo l’ho preso proprio molto all’inizio. Dopo l’operazione ho cominciato a fare il giro delle ‘sette chiese’, perché c’erano delle valutazioni diverse, era un tumore molto piccolo e si trattava di capire che terapie fare. Alla fine ho fatto la radioterapia e ho preso i farmaci, protocollo completo. Forse oggi già sarebbe diverso, delle cure credo si siano già modificate”.

Angela Finocchiaro all’edizione 2023 di IEO per le Donne (foto: IEO Istituto Europeo di Oncologia)

Angela Finocchiaro, marito e figli sempre al suo fianco

Oggi la Finocchiaro ha 67 anni. Protagonista di fortunate commedie come Benvenuti al Sud, Un boss in salotto e il recente Educazione fisica, due volte vincitrice del David di Donatello, è venuta fuori dal cancro grazie al lavoro in teatro e al supporto costante della sua famiglia. “Ho condiviso quel periodo subito con mio marito Daniele, i miei due figli – racconta a IEO per le Donne –. Come hanno reagito? Hanno fatto finta di niente, probabilmente perché c’è sempre questa cosa che io sono particolarmente molto attiva, apparentemente. Quindi cotto e mangiato sono tornata a casa, abbiamo festeggiato il Natale, e punto. Loro avevano davanti una persona che continuava a fare la sua vita normalmente”.

“La cosa che mi incuriosisce – si domanda ancora a distanza di anni – è perché. Perché così tante, perché si è abbassata l’età, perché proprio a noi, al seno, perché? Mi piacerebbe tanto saperlo”. Il lavoro più importante da fare in casi come il suo è accettarsi e superare la paura. La più dura è infatti la fase post-operazione perché il tumore al seno colpisce una parte importante del corpo femminile. Occorre scacciarlo dalla mente piuttosto che dal fisico. “Diventa più subdolo nell’accettazione di se stessi. Bisogna affrontarlo – conclude la Finocchiaro – in un modo che non covi da qualche parte il fatto di guardarsi e di pensare che in qualche maniera abbiamo una subito una menomazione. Menomazione che, insisto, è più proprio una cosa che rimane subdolamente nella nostra mente, nel nostro cuore”.