Ona Carbonell: Un Nuovo Inizio, trailer del docufilm su Rakuten TV dal 2 marzo

Con un approccio intimo, Ona Carbonell: Un Nuovo Inizio, segue la storia della campionessa olimpica dal momento della nascita di suo figlio, fino al suo ritorno alle competizioni sportive, mostrando le sfide dell’equilibrio tra vita familiare e professionale.

Il docufilm è diretto da Adán Bonet, prodotto da You First Content per Rakuten TV, con ISDIN come sponsor principale e la collaborazione di Iberdrola, e sarà disponibile esclusivamente e gratuitamente sulla piattaforma Rakuten TV dal 2 marzo.

L’atteso docufilm della campionessa olimpica mostra il suo lato più personale in una rappresentazione in prima persona della sua maternità e del difficile equilibrio tra la famiglia e la vita professionale di un atleta di spicco. Il docufilm mostra anche il ritorno di Ona Carbonell alle competizioni sportive e la sua preparazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

La campionessa nella sua vita quotidiana, una storia intima che rivela la realtà affrontata dalle donne di tutto il mondo. La maternità è uno dei momento di trasformazione più complicati per una donna e può essere una vera sfida per le sportive d’elite come Ona Carbonell, che lavorano proprio con il loro corpo.

Il duro allenamento, il lungo recupero fisico ed emotivo, così come le notti insonni, segnano il ritorno alla vita professionale della campionessa di nuoto sincronizzato nel bel mezzo della sua carriera olimpica.

Gli spettatori vivranno la sua preparazione per i giochi olimpici di Tokyo 2021, la sua trasformazione fisica ed emotiva con l’arrivo di suo figlio Kai e l’incertezza della pandemia nel mondo dello sport.

Ona porta alla luce la realtà di molte donne, al di là della loro professione, che cercano un’identità dopo l’arrivo di un figlio e del cambiamento di percezione della società.

“Il mio obiettivo era quello di tornare alla competizione dopo il parto, non solo come una sfida sportiva, ma soprattutto come un dovere morale. La maternità è ancora uno degli handicap che le donne hanno nello sport e nella società”, racconta la nuotatrice.

La storia permetterà al pubblico di scoprire la figura di Carbonell attraverso ogni suo ostacolo e rivela le sfide affrontate da tutte le donne che decidono di non rinunciare ai loro sogni professionali quando fanno il passo di diventare madri.

“A Rakuten siamo impegnati a inserire la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione al centro della nostra strategia e in tutte le unità commerciali del nostro gruppo” – commenta Cedric Dufour, CEO di Rakuten TV.

“Seguendo i nostri valori aziendali, Rakuten TV vuole ispirare le persone con le sue produzioni originali, attraverso grandi storie che trasmettono un messaggio di empowerment: Ona Carbonell, come le nostre precedenti produzioni Ride Your Dream e Campionesse, vogliono essere un segnale di fiducia in un futuro sostenibile dove tutti e tutte hanno accesso alle pari opportunità”.

Attraverso riflessioni personali, scene provenienti dal suo ambiente e alcuni video registrati da lei stessa, gli spettatori potranno vedere le sessioni di Ona con il suo preparatore atletico e gli allenamenti al High Performance Centre, insieme alle compagne di squadra della nazionale spagnola di nuoto sincronizzato.

Scopriranno anche il suo ruolo di ambasciatrice nei progetti di sostenibilità e di sensibilizzazione per i bambini. E si potrà vedere anche il suo lato più umano, con la conciliazione della vita familiare e gli incontri con la sua cerchia più stretta, dove sarà possibile scoprire alcune personalità sportive di spicco.

Questo docufilm si unirà ad altri grandi titoli sportivi disponibili gratuitamente su Rakuten Stories, il canale che riunisce tutti i contenuti originali ed esclusivi di Rakuten TV, con storie di ottimismo e empowerment che riflettono il DNA dell’azienda. Alcuni dei titoli salienti includono: Campionesse, SEVE, Matchday: Inside FC Barcelona, Made in Senegal, Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, The Secrets of La Roja, Ride Your Dream, Eighteam, e Break Point: A Davis Cup Story.

Le produzioni di Rakuten Stories sono film in esclusiva e disponibili gratuitamente nella sezione GRATIS della piattaforma Rakuten TV.