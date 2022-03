Domenica In, scazzo pesante tra Mara Venier e Serena Autieri: ecco cosa c’è di vero

Fa discutere quanto successo tra l'attrice e la conduttrice, che si sente in dovere di replicare: "Non sapete la realtà dei fatti"

C’è stato davvero uno scazzo tra Mara Venier e Serena Autieri durante l’ultima puntata di Domenica In? Il 6 marzo scorso parecchi telespettatori hanno notato l’atteggiamento risentito dell’attrice napoletana quando è stata ospite del programma di Rai 1 per presentare Rugantino. Nel 2022 il capolavoro di Garinei e Giovannini festeggia i 60 anni e per l’occasione, dal 10 marzo, la commedia torna in scena al Sistina di Roma con Michele La Ginestra e Autieri nei panni di Rosetta.

Serena Autieri, Domenica In amara: è nel “libro nero” ora?

Venier ha accolto Autieri in studio, ma l’ha immediatamente dirottata al microfono per la sua esibizione di Roma nun fa la stupida stasera. “Ah, andiamo subito qui? Senti, ma per fare un’intervista con te bisogna venire alle due, quando inizia la puntata?”, la replica velenosa della contestata conduttrice di Dedicato. Il video, diventato virale sui social, comincia a circolare e sono in molti a notare l’atteggiamento infastidito di Autieri.

Numerosi siti web rilanciano subito il siparietto e sottolineano il nervosismo dell’attrice, nonostante Venier abbia cercato di gettare acqua sul fuoco sfoggiando un notevole self control. Dopo averle spiegato che il blocco iniziale di Domenica In è interamente dedicato agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, con le presenze di Monica Maggioni, Giovanna Botteri e Alberto Matano, la “zia Mara” ha invitato la collega a cantare il suo brano, promettendole un invito futuro per un’intervista completa.

Mara Venier e Serena Autieri a Domenica In (foto: RaiPlay)

Mara Venier: Domenica In e quella precisazione velenosa

TvBlog è tra i primi magazine a segnalare lo screzio tra le due con un articolo firmato da Massimo Galanto. Il giornalista parla di “tensioni nascoste (mica tanto)” e questa descrizione non è piaciuta a Venier. La conduttrice ha contattato il sito su Instagram con un messaggio privato e ha autorizzato il giornale a pubblicare parte del testo: una precisazione non proprio caratterizzata da gentilezza e autocontrollo.

“Il signor Galanto – puntualizza Venier – fa presto a scrivere sempre come cazzo vuole lui, ma se uno non sa la realtà dei fatti… Io sono qui con il mio capo autore Marco Luci: mai nessuna intervista è stata concordata con la signora Autieri. Lei mi ha telefonato, mi ha detto che debuttava con Rugantino e io carinamente le ho detto: ‘Vuoi venire a fare un lancio?’. Lei: ‘Sì, vorrei venire a fare un lancio da te’. Quello era, un bel lancio. Sapevo già che con la guerra non avrei potuto dare più spazio; io sono stata stra-corretta con la signora e anche col marito. Ok? È ora di ristabilire le cose come stanno, sinceramente… Io non rispondo mai, me ne frego. Mo’ me so’ stufata, non starò mai più zitta. Ora dico tutto. Buon lavoro e ciaone”.