L’annuncio di Nino Frassica: Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast di Don Matteo

Don Matteo 13 continua a riservare sorprese agli affezionati fan della fiction. Il cast della tredicesima stagione potrebbe avere un’altra clamorosa new entry: Aldo, Giovanni e Giacomo. A dare la notizia (tra il serio e il faceto, visto il personaggio) è Nino Frassica, ovvero il maresciallo Cecchini della storica serie di Rai1. Il comico messinese, con la consueta ironia e gusto per il paradosso, spiazza gli appassionati con un post che fa subito discutere.

Aldo Giovanni e Giacomo Don Matteo: è tutto vero?

Frassica scrive sui social: “Novità Don Matteo 13. I 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry Aldo, Giovanni e Giacomo (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno)”. Ma è tutto vero?

Barba, Ghisoni e Zappavigna sono i tre carabinieri della caserma di Spoleto interpretati rispettivamente da Francesco Castiglioni, Pietro Pulcini e Domenico Pinelli. Ovviamente, il tono dell’attore è scherzoso e prende in giro tutte le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane sull’abbandono di Terence Hill e l’ingresso nel cast di Raoul Bova.

Fonti interne alla produzione Lux Vide contattate dal sito Cronaka12 assicurano che Castiglioni, Pulcini e Pinelli sono confermatissimi nella fiction. E allora Aldo, Giovanni e Giacomo? Il trio delle meraviglie, reduce dal successo di Odio l’estate, dovrebbe esserci davvero, ma in un cameo d’eccezione.

Aldo, Giovanni e Giacomo (foto: Paolo Galletta)

Don Matteo 13: Flavio Insinna e tanti vip per salutare Terence Hill

La stagione numero 13 di Don Matteo sarà l’ultima per Terence Hill e gli autori stanno preparando un ciclo di puntate celebrative per salutare l’attore. Per questo motivo, le sceneggiature prevedono varie guest star che in ogni episodio saranno protagoniste accanto al prete-detective.

Oltre a Bova, che ha già spiegato come si sta preparando per entrare nel cast della fiction, ci sarà il ritorno di Flavio Insinna nella divisa del capitano Anceschi e sono previsti altri personaggi famosi come ospiti illustri per l’ultima stagione di Hill.

D’altronde Don Matteo ha sempre fatto il pieno di ospiti speciali. Soltanto nella dodicesima stagione sono apparsi Simone Montedoro (il capitano Tommasi), Nadir Caselli (Lia Cecchini), Giorgia Surina (la pm Bianca Venezia), Christiane Filangieri, Fabio Rovazzi, Elena Sofia Ricci e i The Jackal.