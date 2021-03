La body positivity nelle foto di Arisa: “Vi piacciono le mie t3tte?”

Dopo la sua esibizione a Sanremo 2021 con ‘Potevi fare di più’, scritta da Gigi d’Alessio, arrivano un forte messaggio e delle foto di Arisa che permettono alla cantante di affrontare un tema molto importante: quella dell’accettazione di sé e della caduta dei tabù. Anche sui social? Anche sui social.

La naturalezza delle foto di Arisa ed il messaggio legato al suo sen0

Accompagnato da 4 foto rivelatorie della sua generosa scollatura e del suo viso naturale e rilassato, la cantante ha voluto condividere questo messaggio con i suoi fan: “Quando ero piccola il mio sen0 era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa.”

Le foto di Arisa servono a raccontare cosa è cambiato dal passato al presente, e come la percezione di chi ci ama può avere un peso nella scoperta e nell’amore per sé stessa e il proprio corpo: “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi a posto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere.“

E poi, la domanda scanzonata e semplice: “Vi piacciono”?