Un milione di piccole cose è un flop: Rai 2 interrompe la serie

Si conclude prima del previsto (almeno per il momento) l’avventura italiana di Un milione di piccole cose, il family drama creato da D.J. Nash per ABC. Rai 2 ha deciso di interrompere la messa in onda della serie, trasmessa ogni giorno dallo scorso 24 agosto nello spazio delle 18:50 prima di N.C.I.S. Los Angeles. La rete diretta da Ludovico Di Meo ferma la programmazione dello show a causa dei bassi ascolti.

Un milione di piccole cose: Rai 2 ferma la serie

La media dei dati Auditel – lo share è stato spesso al di sotto del 2% – non è stata considerata sufficiente per proseguire. Si è rivelata azzardata la decisione di piazzare una serie inedita, dalla narrazione orizzontale e dal cast corale, nella fascia del preserale.

Rai 2 trasmette venerdì 22 ottobre la partita di calcio femminile Italia – Croazia, valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2023. A partire da lunedì 25 ottobre, il posto in palinsesto di Un milione di piccole cose sarà occupato da Blue Bloods, in onda sempre alle 18:50 prima di N.C.I.S. Los Angeles.

L’ultimo episodio, Finché morte non ci separi, è stato il 19esimo della seconda stagione. Attualmente la serie è arrivata alla Season 4 negli Stati Uniti, dove sta scontando numeri in calo sul fronte degli ascolti e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno con il finale di stagione.

Il cast di Un milione di piccole cose (foto: ABC)

Un milione di piccole cose: terza stagione su Rai Premium?

Il creatore e produttore D.J. Nash ha annunciato al sito Deadline che la stagione 4 avrà un numero maggiore di episodi rispetto al passato: 20 complessivamente. “Con un ciclo da 20 episodi, non mi sembra che ABC vuole che questa sia la nostra ultima stagione”, ha dichiarato fiducioso al magazine.

Gli spettatori italiani dovranno armarsi di pazienza ed aspettare. Rai 2 non ha fornito comunicazioni ufficiali sulla ricollocazione della serie in palinsesto. La stagione televisiva sta sfornando parecchie novità-flop, da Star in the Star di Canale 5 a Da grande di Rai 1, passando per Voglio essere un mago! proprio su Rai 2.

Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la terza stagione di Un milione di piccole cose potrebbe andare in onda a novembre nel daytime di Rai Premium. Il canale numero 25 (passato all’alta definizione con lo switch off del 20 ottobre) sta già trasmettendo le repliche.