Romina Power in ospedale: la cantante ricoverata, ecco le condizioni

Cosa ci fa Romina Power in ospedale? La foto su Instagram parla chiaro: qualcosa non va, si vedono le mani della cantante incrociata e degli evidenti segni di una flebo. Il post è stato pubblicato la sera di giovedì 20 giugno e ha creato scompiglio tra le sue schiere di fan nazionali e internazionali. Ma cosa le è successo?





La foto di Romina Power in ospedale: la cantante è stata ricoverata

“Tutto bene quel che finisce bene – tranquillizza immediatamente l’ex moglie di Al Bano Carrisi. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti” aggiunge. La notizia che è trapelata, però, è che la diva sarebbe stata ricoverata ed operata di urgenza, quindi quali sono le sue reali condizioni di salute?

La posa delle sue mani (che fanno OK con le dita) non dovrebbe far pensare ad interventi particolarmente gravi, ma il fatto che siano tirati in ballo anestesie fa pensare comunque a qualche malore o esigenza più complessa di un semplice controllo di routine!

Tra i commenti anche la figlia, Romina Carrisi, che le scrive: “Love you mommy. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”, lasciando quindi intendere che c’è stata comunque la necessità di correre da lei dall’altro capo del mondo per assicurarsi che stesse bene. Per meglio esprimerle il suo sostegno, infatti, la Carrisi Jr condivide la foto di Romina Power nelle sue story Instagram con l’hashtag #Strongwoman”.

Cosa si sa al momento della vera ragione per cui la cantante italo-americana, ex di Al Bano Carrisi, è stata ricoverata e operata di urgenza

Attualmente, dunque, tutto quello che sappiamo è che c’è stata una certa urgenza di ricoverarla e di agire chirurgicamente. Fortunatamente, le poche informazioni che si riescono a dedurre dallo scambio mamma e figlia (e dallo stesso post della cantante con il gesto delle mani) raccontano comunque di una normalizzazione delle condizioni. Insomma, la diva italo-americana gode comunque di buone condizioni, e qualunque sia l’operazione che ha subito, è di certo riuscita come doveva riuscire.

Attendiamo ulteriori sviluppi per dettagli.