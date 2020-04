Marchesini, Lopez e Solenghi: il Trio anima la Pasquetta tv di Rai 1

Marchesini, Lopez e Solenghi animano la Pasquetta 2020 di Rai 1. È questo il regalo che l’ammiraglia fa agli spettatori nella giornata festiva di lunedì 13 aprile. Nel clima surreale di arresti domiciliari che l’Italia sta vivendo per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la rete allieta le lunghe ore domestiche con un classico del piccolo schermo: i Promessi sposi. L’appuntamento è alle 14.10 con uno speciale di Techetechetè.

Marchesini Lopez Solenghi promessi sposi a Pasquetta

Il programma soddisfa finalmente quanto richiesto da molti volti noti del servizio pubblico, come Pino Strabioli: una riedizione dell’ironico adattamento del classico di Alessandro Manzoni, trasmesso per la prima volta nel 1990.

La puntata di Techetechetè dura ottanta minuti, si intitola “Il Trio per sempre” (a cura di Emilio Levi) ed è divisa in due parti. Nella prima si raccontano le origini del Trio, che esordì in radio nel 1982 con la trasmissione Helzapoppin.

Fu subito un successo travolgente: lo speciale propone alcuni degli sketch più famosi tratti da Domenica In, Fantastico e altri famosi programmi che li hanno visti protagonisti.

Dopo un piccolo cameo a sorpresa, la seconda parte di Techetechetè – la più sostanziosa – è un montato delle cinque puntate dell’adattamento dei Promessi sposi. Un vero e proprio meglio di con i siparietti più divertenti della parodia del Trio.

Anna Marchesini, Pippo Baudo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi (foto: RaiPlay)

Trio Marchesini Lopez Solenghi: Promessi sposi su Rai 1

All’epoca il successo della fiction fu incredibile: il primo episodio incollò allo schermo ben 14,2 milioni di telespettatori. Marchesini, Lopez e Solenghi interpretarono tutti i personaggi e alcuni gag diventarono autentici tormentoni, come “Lorenzo o come dicevan tutti, Renzo”, la Bella Fighejra o il Bravo Ollio.

Tantissimi anche gli special guest: da quello di Pippo Baudo nel ruolo di Pennellone, il padre di Lucia, al gringo Giuliano Gemma, passando per Daniele Piombi, Piero Badaloni e Wanna Marchi.

L’occasione è ghiotta anche per ricordare Anna Marchesini, scomparsa nel 2016 a 62 anni in seguito a una lunga malattia. L’appuntamento è alle 14.10 di lunedì 13 aprile per un pranzo di Pasquetta tutto da ridere.

Chi poi volesse vedere tutte e cinque le puntate, può gustarle in streaming gratuito su RaiPlay.