Era già da tempo che si parlava di come si stessero evolvendo le condizioni di Bruce Willis, affetto da demenza fronto-temporale. L’icona di “Die Hard” e la sua famiglia al completo, ex coniugi comprese, stanno affrontando questa difficilissima battaglia che di recente ha posto tutti davanti ad una nuova difficilissima sfida. Fonti vicine all’attore, come riportato da Closerweekly, hanno infatti rivelato che non riconosce più l’ex moglie Demi Moore, con cui è stato sposato per 13 anni e con cui ha tre figlie.

Bruce Willis

Questa forma di demenza, che colpisce solitamente persone tra i 40 ei 60 anni, non ha una cura definitiva. La diagnosi è stata comunicata dalla famiglia a febbraio 2023 e ha portato a un notevole rallentamento nei movimenti dell’attore, rigidità alle articolazioni e problemi di equilibrio, oltre a cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio.

Le condizioni di Bruce Willis che preoccupano l’ex moglie

Non essere riconosciuta in volto è stato particolarmente difficile per la bellissima attrice di Ghost, come ha spiegato un insider a Closer, e allo stesso tempo le ha fatto capire in modo brusco quali siano le reali condizioni di Bruce Willis, come si sta evolvendo il brutto morbo che lo affligge. Nonostante ciò, al momento sembra che l’attore riconosca ancora sua moglie attuale e i suoi figli, e provi sempre gioia quando è in compagnia del nipotino. Segnali incoraggianti, che tuttavia convivono con momenti in cui l’attore può diventare aggressivo, mentre diventano sempre più evidenti i segni del suo rallentamento fisico.

Questa situazione è devastante per la famiglia di Willis. Come ha dichiarato Emma, la moglie di Bruce, durante una recente intervista, la demenza è una lotta non solo per la persona affetta, ma anche per l’intera famiglia. La malattia ha un impatto profondo su tutti i suoi cari. La consapevolezza di Bruce sulla sua condizione è incerta e complicata, come ha ammesso la moglie. È un carico di sfide e di incertezze, che richiede una forte rete di sostegno da parte della famiglia e degli amici.