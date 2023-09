Abbiamo una data per Mare Fuori 4? Abbiamo una data per Mare Fuori 4. Più che altro un mese di riferimento, ma che ci volete fare, per i fan della serie che non possono più aspettare la Rai ha deciso di far scivolare finalmente qualche anticipazione durante il DigithON 2023.

Cosa sappiamo di Mare Fuori 4

A parlare è stato Michele Zatta, dirigente di Rai Fiction, il quale ha assicurato dhe “Mare Fuori 4” debutterà nel mese di febbraio 2024 e che sarà ancora una volta immediatamente disponibile sulla piattaforma RaiPlay, prima di essere trasmessa su Rai2, seguendo la stessa formula di successo della terza stagione.

Anticipazioni Mare Fuori 4: quando esce e che novità ci saranno

Anche questa stagione verrà divisa in due parti, ciascuna composta da sei emozionanti episodi. Una novità intrigante è che, in occasione del prossimo Festival di Sanremo, potremmo assistere a una sorpresa speciale legata alla serie TV: Zatta ha suggerito infatti che la celebre kermesse potrebbe essere utilizzata per lanciare la nuova stagione, magari con qualche guest star in ambito ‘canoro’ d’eccezione… In molti ipotizzano il cantante della sigla, Matteo Paolillo, ma chissà! Al momento, infatti, si tratta di solo speculazioni che circolano online, alimentando l’entusiasmo dei fan sui social network.

Per quanto riguarda la trama di Mare Fuori 4, il dirigente ha voluto anticipare innanzitutto che è vero la quarta stagione vedrà il ritorno di tre amati personaggi: Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), Pirucchio (interpretato da Nicolò Galasso) e Pino (alias Antonio Orefice): le loro apparizioni saranno attraverso flashback, un espediente a cui il regista Ivan Silvestrini ci ha già abituato nelle stagioni precedenti.

Inoltre, potrebbe scoppiare una sorprendente storia d’amore che coinvolgerà uno tra il Comandante Massimo, Cucciolo e Beppe. Di chi si tratta? Il mitico ‘comandante’, interpretato da Massimo Recano, sembra voler suggerire che lui è fuori dai giochi, cioè che questo gossip di trama probabilmente non riguarderebbe la vita amorosa del suo personaggio, in quanto – dice – sarebbe “scontata.”

I fan più attenti, in compenso (attenzione agli spoiler) sanno che grande spazio verrà dato a Milos e alla sua scoperta dell’identità sessu4le grazie a ‘Cucciolo’. Insomma, la quarta stagione di “Mare Fuori” promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con i fan che non vedono l’ora di immergersi di nuovo nelle avventure del cast.

La data di febbraio 2024 sembra ormai molto lontana, ma sicuramente ne sapremo tante altre, nel frattempo!