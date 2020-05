Anticipazioni sulla sesta stagione di Ad un passo dal cielo

In un momento storico in cui moltissime produzioni si sono fermate, arrivano fresche fresche delle notizie sulla sesta stagione di Ad un passo dal cielo: la serie, che ha visto prima Terence Hill e poi Daniele Liotti nel ruolo di protagonista, ha vissuto un momento di incertezza negli ultimi mesi. Adesso, però, la strada sembra chiara: i nuovi episodi arriveranno!

Torna la sesta stagione di Ad Un passo dal cielo: l’annuncio ufficiale

“Bisognerà capire quando e come si potrà ricominciare a girare. La serie è una scommessa vinta, non era scontato, è diventata un’altra serie, diversa da quella prima. Meno family. Per il resto, l’incertezza regna sovrana – scrive il protagonista su Instagram martedì 5 maggio – Saremmo dovuti partire con le riprese della sesta stagione a maggio, ma ovviamente non è stato possibile. Speriamo di riuscirci a luglio.Gli sceneggiatori sono al lavoro e saranno otto nuove puntate piene di sorprese. Anzi, di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio.”

Insomma, Rai 1 potrebbe ospitare, se non in questo mese – chiaramente – ma nella prossima stagione televisiva, otto prime serate in cui rivedremo finalmente Francesco ed Emma e ne conosceremo il destino… Curiosi di sapere cosa vi aspetta?



Non ci resta che sperare in nuovi aggiornamenti!