Peppe Zarbo lascia Un posto al sole: “È stata un’avventura incredibile”

Dopo l’episodio del 23 ottobre e un post sui social, è successo quello che i fan proprio non si aspettavano: Peppe Zarbo lascia Un posto al sole. L’attore siciliano, da 27 anni nel cast della soap di Rai 3 nel ruolo di Franco Boschi, ha deciso di mollare la serie che gli ha regalato successo e soddisfazioni. Le motivazioni dietro questa scelta sono raccontate da Zarbo stesso sui suoi canali.

Peppe Zarbo lascia Un posto al sole: ecco perché

“Il 21 ottobre 1996 – scrive l’attore sui social postando una vecchia foto di scena – andava in onda la prima puntata di Un posto al sole. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Fremantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio”.

“Guardando indietro – conclude Zarbo –, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!”. Tutto lascia pensare che l’attore, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, non voglia essere vittima di typecasting, la pratica (diffusa soprattutto in televisione con la lunga serialità) che porta gli attori ad essere identificati esclusivamente con i personaggi che interpretano da tanti anni.

Nel caso di Zarbo, Un posto al sole ha significato oltre seimila puntate, tanto da farlo diventare uno dei volti più amati della soap più longeva della storia della tv italiana. Ma nell’arrivederci alla soap c’è anche lo zampino della famiglia, divisa tra l’Italia e l’Inghilterra. Per lui, 57 anni, la serie di Rai 3 ha significato tutto: è sul set che ha incontrato l’attrice e designer tedesca Eva Deidda, diventata sua moglie e con la quale ha tre figli, Fausto, Mattia e Sara.

Peppe Zarbo e Lucio Allocca (foto: Facebook @ZarboPeppe)

Peppe Zarbo, Franco Boschi per 27 anni

Al momento il suo personaggio, il fascinoso e umbratile Franco Boschi, se n’è andato con la compagna Angela Poggi (interpretata da Claudia Ruffo) per aprire un nuovo capitolo della loro vita in Sicilia. Torneranno mai a Napoli? Difficile dirlo, di sicuro non per il momento per lo scoramento dei tantissimi fan, che da ore non si danno pace per l’addio del loro beniamino. Basta leggere i commenti al post per rendersene conto.

“Grazie per le tante emozioni, ma sinceramente mi aspettavo un’uscita di scena diversa”, “Non sarà uguale senza di te”, “Già ci mancavi… ma speravamo tornassi”, “Non riuscirò più a guardarlo senza pensare a te”: sono soltanto alcuni dei messaggi rivolti all’attore. Ma l’affetto dei fan è enorme e la maggior parte ringraziano il loro Franco per le “emozioni indescrivibili” e gli augurano il meglio per il futuro.