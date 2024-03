Lino Banfi è diventato un fenomeno sui social grazie a questi video

La seconda vita di Lino Banfi è sui social. A 87 anni, chiusa in gloria l’avventura a Ballando con le stelle, l’attore pugliese è sbarcato su Instagram e TikTok con una serie di post, reel e video che sono diventati immediatamente virali. Il motivo? Il comico si avvale di alcuni content creator e social media strategist che stanno trasformando i suoi contenuti in autentici fenomeni del mondo social. A dimostrarlo sono innanzitutto i numeri.

Lino Banfi sui social è un fenomeno

“Oh Madonna Benedetta dell’Incoroneta sono arrivato anche io su Instagram!”, si legge sul suo profilo, seguito da 139mila follower con migliaia di commenti e milioni di visualizzazioni. I suoi 41 post hanno una media di 114mila like e 3mila commenti, con l’85% di engagement rate, ovvero il valore di coinvolgimento degli utenti. Su TikTok i follower sono 140mila e i like 540mila, ma sono i video del profilo a spopolare con oltre 60 milioni di visualizzazioni. Tutti i suoi contenuti sono realizzati con sottotitoli in inglese e vantano collaborazioni internazionali.

Ad affiancare Banfi nella parte dei suoi partner sono infatti i Sooshi Mango, trio comico australiano che spopola sul web nei panni di tre emigrati italiani alle prese con tradizioni culinarie e riunioni di famiglia. È proprio il cibo il piatto forte dei contenuti vincenti di Lino Banfi sui social: l’attore è proprietario insieme ai figli dell’Orecchietteria Banfi a Roma e ha lanciato una linea di prodotti con il suo nome.

I video macinano tantissime visualizzazioni e arrivano in tutto il mondo perché prendono in giro il fenomeno dei food blogger e influencer, soprattutto quelli da milioni di followers e ricette improbabili. Nel mirino ci sono in particolare i piatti made in Italy “americanizzati” che fanno inorridire gli italiani, ad esempio pasta, pizza e parmigiane spesso condite con ketchup, wurstel e cheddar.

Lino Banfi oggi ha una seconda vita da webstar

“Lino non lo considero un cliente dato che con lui non sembra di lavorare – spiega il suo social media manager Luca La Mesa in un’intervista a TvBlog –. L’obiettivo è divertirci e sperimentare nuove strategie. Ci confrontiamo spesso con lui e con suo figlio Walter per decidere quali contenuti creare e con chi collaborare. Lino vuole comprendere i nuovi linguaggi e ha una sorprendente capacità di improvvisare anche su canali così diversi rispetto a quelli su cui ci ha intrattenuto per decenni”.

La Mesa svela che non sono stati loro a scegliere i Sooshi Mango, ma è successo il contrario. I comici australiani hanno visto i video realizzati con i creator italiani Fabio & Ben nel ruolo dei nipoti di Lino e hanno chiesto di collaborare con l’attore. “Quando erano a Londra per uno spettacolo – rivela il social media strategist – solo volati a Roma solo per incontrare Lino. Hanno raccontato di essere cresciuti, in Australia, con i film di Lino, perché un loro parente tanti anni fa era partito dall’Italia con le VHS dei suoi film storici. Il potere dei social è proprio quello di connetterci”.