Dopo la sua discussa uscita dalla casa, arrivano le prevedibili considerazioni di Gegia dopo il GF Vip, non solo per il modo in cui ha abbandonato il gioco ma per quello che, secondo lei, è venuto fuori sia della sua personalità che di quella degli altri concorrenti.

E sì, il caso di Marco Bellavia è tornato tra i discorsi…

“Io sono molto dispiaciuta per chi mi ha voluta – ha commentato dopo aver dichiarato di essere stata ‘sbattuta fuori’, più che propriamente eliminata dal gioco – Quindi per Alfonso Signorini, per voi. Sono delusa. Però posso dirti una cosa. La mia comicità – perché poi io sono proprio così nella vita, non c’è niente di finto non litigo mai, non mi arrabbio mai – lì dentro non va. Non era un ambiente giusto. Perché qualsiasi cosa che facevo mi guardavano male. Erano sempre incaz*ati, anzi, lo sono. Non funziona la comicità là dentro. Sono più utile fuori, in studio. Dove faccio i pezzettini con Alfonso. Dove ci divertiamo. Riesco a fare i miei pezzettini di cabaret, perché io faccio cabaret. Con i balletti con Carmen Russo che mi hanno vestito l’altro giorno come Madonna, a me a 63 anni. Na cosa terribile. Ma io sono più giusta fuori che dentro. Dentro ho provato a fare comicità…“

Cos’ha detto Gegia dopo il GF Vip su Marco Bellavia

Ed ecco invece cosa pensa Gegia dopo il Gf Vip dell’ex star di Bim Bum Bam per cui anche l’ex Paola Barale ha voluto esprimere supporto: ” Sicuramente se potessi tornare indietro, dopo che Marco Bellavia mi ha torturato per una settimana che io l’ho aiutato e l’ho messo nel mio letto, non gli avrei detto “tu non stai bene.” Perché effettivamente però non stava bene. Al Grande Fratello l’esaurimento ti viene sicuramente, non ti passa. Io mi ero dimenticata proprio delle telecamere. Tanto che quando andavo in camera da letto e mi spogliavo le telecamere si giravano loro. Comunque tornassi indietro non farei tutte quelle considerazioni su Marco. Quando sono uscita ho dovuto disabilitare i commenti Instagram, ho pianto per quello che mi scrivevano. Marco lo vedo, sta bene. Male stiamo noi che siamo stati cacciati dal reality con la gente fuori che ci dice “bulla, bullo!”



Le considerazioni finali, tuttavia, diventano ancora più ‘definitive: “Il perdente è Marco Bellavia. Ci ha fatto fare una figura di mrds a tutti là dentro e la verità verrà a galla. “Siete delle merd3” ci hanno detto. Tutti siamo stati accusati. Lui è il perdente perché alla fine verrà fuori la

verità. Sono sincera è quello che penso. Tutti noi abbiamo fatto il possibile per Marco“