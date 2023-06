And just like that: stavolta c’è Samantha in Sex and The City 2!

And just like that – e così, all’improvviso… viene annunciato il ritorno di Samantha in Sex and The City il sequel! Si tratta nella seconda mini stagione in lavorazione che continua a raccontare, a distanza di anni, le avventure delle quattro iconiche amiche newyorchesi capitanate da Sarah Jessica Parker.

Per chi lo ricorda, la mitica attrice Kim Cattrall aveva, a suo tempo, rilasciato dichiarazioni “negative” riguardo ad una sua possibile apparizione nella prima stagione. Pare però che per questa seconda tornata vedremo finalmente il seguito della vita dell’esuberante e splendida Samantha in Sex and the City: un ritorno molto atteso, considerando che non abbiamo visto il suo personaggio nella prima parte del revival trasmessa nel 2021!

And just like that… il secondo sequel: cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Samantha in Sex&The City

Ma, c’è un ma: secondo Variety pare che non dobbiamo aspettarci la sua presenza costante nel cast, ma solo un cameo. A quanto pare infatti la Cattrall ha girato la sua scena il 22 marzo a New York senza incontrare o parlare con nessuno dei suoi ex colleghi, compresa Sarah Jessica Parker, né con il creatore e showrunner Michael Patrick King.

Dettagli sulla scena di Samantha: trasferita a Londra per inseguire una nuova opportunità lavorativa, il suo personaggio avrà una conversazione al telefono con Carrie. Una sorta di ‘ponte’ con la vita reale che anche nella prima stagione – conclusasi con uno scambio di messaggi tra le due amiche e la promessa di riconciliarsi – aveva fatto capolino.

Insomma, sarà un’apparizione breve, ma per tutti i fan del celebre telefilm americano è comunque sorprendente pensare che Kim Cattrall abbia accettato di riprendere il ruolo di Samantha, considerando le sue critiche feroci nei confronti dell’universo di S&TC negli ultimi anni. Da un lato, l’attrice ha sempre dichiarato di essere contraria al ritorno del personaggio, sostenendo che non avrebbe nulla di nuovo da offrire al pubblico. Dall’altro lato, ci sono state frizioni e tensioni con alcuni membri del cast, in particolare con Sarah Jessica Parker, con cui non si parlerebbe da diversi anni.

C’è chi vocifera di un compenso ‘convincente’ per l’attrice, ma di base al momento sappiamo che la Cattrall non ha voluto commentare ulteriormente questa indiscrezione. Al momento tutti i fan della serie cult non dovranno far altro che attendere il 23 giugno, data di uscita della seconda stagione di And Just Like That, in streaming su NOW e SKY!