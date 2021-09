La sua scomparsa è ancora fonte di profonda malinconia, e dobbiamo ammettere che rivederlo al cinema è sia un po’ una consolazione che una ferita aperta: dal 13 al 15 settembre, infatti, arriva ‘Una Relazione’ uno degli ultimi film con Libero De Rienzo, qui in veste di co-protagonista, con Guido Caprino e Elena Radonicich.

Dopo essere stato presentato alle Giornate degli Autori, nella sezione Notti Veneziane, l’opera del regista di Stefano Sardo uscirà come evento in molte città italiane, alcune delle quali vedranno la presenza del regista e del cast che saluteranno il pubblico.

Il film racconta la storia di Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich), una coppia da quindici anni che decide di lasciarsi ma in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. Solo che nessun cambiamento è, né può essere indolore.

Scritto da Valentina Gaia e Stefano Sardo, UNA RELAZIONE è uno degli ultimi film con Libero De Rienzo e non solo: oltre al celebre attore partenopeo, vedremo nel cast anche Nel cast troviamo inoltre Thony, Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Alessandro Giallocosta, Jalil Lespert, Enrica Bonaccorti, Daniela Piperno, Sara Mondello, Tommaso Ragno,Luigi Diberti.

La produzione è Ascent film e Nightswim, una coproduzione italo francese con La Onda, in collaborazione con Amazon Prime Video, in collaborazione con Rai Cinema, prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere, Stefano Sardo.

Per i più curiosi, ecco qualche data degli incontri e delle proiezioni:

Lunedì 13 settembre

ROMA

Sala Caravaggio spettacolo 20:00 regista e cast in sala

Nuovo Cinema Aquila spettacoli 18:30 – 20:50 regista e cast presenti in sala

Cinema Adriano spettacoli 16:30 – 18:30 – 20:45 regista e cast presenti in sala

NAPOLI

Cinema Vittoria spettacoli 17:20 – 19:40- 21.40

Martedì 14 settembre

ROMA

Nuovo Cinema Aquila spettacoli 18:30 – 20:50

Cinema Adriano spettacoli 16:30 – 18:30 – 20:30

NAPOLI

Cinema Vittoria spettacoli 17:20 – 19:40- 21.40

MILANO

Cinema Beltrade spettacolo 17:40

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

ROMA

Nuovo Cinema Aquila spettacoli 18:30 – 20:50

Cinema Adriano spettacoli 16:30 – 18:30 – 20:30

NAPOLI

Cinema Vittoria spettacoli 19:30 – 21.40

MILANO

Cinema Beltrade spettacolo 22:00 regista e cast presenti n sala