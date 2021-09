Come non capire lo sfogo in seguito agli acidissimi commenti a Mara Venier e alla sua foto Instagram? Per chi si fosse perso l’antefatto, ecco la ‘foto’ incriminata: vedete qualcosa di strano?

Perché i commenti su Mara Venier hanno fatto infuriare la presentatrice

Il post social mostra l’ex volto di Domenica In in dolce compagnia e con un gran sorriso. Molti utenti, però, si sono soffermati sulla ruga di più, i capelli un po’ più lunghi e selvaggi, perfino qualche rotondità… Davanti a queste critiche la conduttrice. non ci ha visto più. Ecco come si è sfogata in un’intervista con la Stampa: “Non sopporto più la fissa di dire ‘sei vecchia’, ‘sei grassa’, ‘hai i capelli lunghi’…

Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita. Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento “tagliati i capelli perché sei vecchia”, “non bere, mettiti a dieta”. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, ‘che vuoi?’ E ho reagito.“

Ecco quindi come sono stati letti i commenti su Mara Venier dalla diretta interessata:

“C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piacì. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. Basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso. Sono orgogliosa delle mie rughe, io vivo bene con la mia età, sono una donna realizzata e felice. Io sono una donna corazzata, ma tutti questi insulti possono ferire e portare anche a reazioni molto serie. Per cui bisognerebbe che ci fosse anche un minimo di controllo.”