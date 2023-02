Mon Crime – La colpevole sono io, trailer italiano del nuovo film di François Ozon al cinema dal 30 marzo

Mon Crime – La colpevole sono io, teaser trailer della nuova commedia poliziesca diretta da François Ozon con protagonista Nadia Tereszkiewicz, nel ruolo di una giovane, squattrinata e senza talento attrice accusata dell’omicidio di un famoso produttore cinematografico.

La protagonista Nadia Tereszkiewicz, è affiancata da un cast stellare composto da Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussolier. Distribuito da BiM Distribuzione, Mon crime – La colpevole sono io, nelle sale al cinema dal 30 marzo.

Mon Crime – La colpevole sono io, di François Ozon al cinema dal 30 marzo

Il film aprirà la XIII edizione di Rendez-vous a Roma, dove il regista François Ozon e la protagonsita Nadia Tereszkiewicz, presenteranno il film – in anteprima italiana – il 29 marzo a Roma al Cinema Nuovo Sacher.

Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un’attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla.