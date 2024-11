La Rai ricicla L’avvocato Guerrieri: ecco chi prende il posto di Solfrizzi

Emilio Solfrizzi è ormai snobbato da cinema e televisione e la Rai ha deciso di riciclare L’avvocato Guerrieri, serie che ha visto protagonista l’attore pugliese, affidando il ruolo del protagonista ad Alessandro Gassmann. La fiction si intitola I casi dell’avvocato Guerrieri, è sempre ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio e dovrebbe debuttare su Rai1 nel 2025. Le riprese, infatti, sono appena iniziate tra Bari e Roma.

L’avvocato Guerrieri, fiction arriva sulla Rai

La serie originale era composta da due film tv, Testimone inconsapevole e Ad occhi chiusi, diretti da Alberto Sironi (il regista famoso per Il commissario Montalbano) nel 2007 e nel 2008 ed andati in onda su Canale 5. I due tv movie, girati a Trani e Bari, erano tratti dagli omonimi romanzi pubblicati da Sellerio. Prodotta da Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm, I casi dell’avvocato Guerrieri avrà la forma della serie legal thriller per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Il protagonista, invece, rimane lo stesso: Guido Guerrieri, avvocato brillante e appassionato di boxe, in crisi perché nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando. Per dare una svolta alla sua vita, il legale decide di accettare casi difficili che lo portano a doversi districare tra prove in apparenza schiaccianti, giudici, giurati e pubblici accusatori.

Non cambia nemmeno la galleria di personaggi che affiancano l’avvocato Guerrieri: l’ispettore Tancredi, poliziotto tanto timido in amore quanto abile sul lavoro; l’investigatrice Annapaola, ex cronista di nera diventata detective e collaboratrice del legale; la praticante Consuelo, l’unica capace di tenere testa al mondo caotico del suo capo; l’anziano segretario Pasquale, uomo silenzioso come un monaco ed efficiente come un maggiordomo; lo stagista Toni, giovane e distratto, imprevedibile e geniale.

I casi dell’avvocato Guerrieri: Alessandro Gassmann protagonista

Il cast che affianca Alessandro Gassmann (non proprio pugliese come non era siciliano per il suo Giuseppe Lojacono) è composto da Ivana Lotito, Lea Gavino, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Giordano De Plano, Francesco Colella, Antonia Liskova, Giampiero Borgia e Daniela Di Virgilio.

Testimone inconsapevole è il primo romanzo della saga di Gianrico Carofiglio dedicata a Guerrieri, pubblicato da Sellerio nel 2002. Gli altri libri incentrati sull’avvocato sono Ad occhi chiusi del 2003, Ragionevoli dubbi del 2006, Le perfezioni provvisorie del 2010, La regola dell’equilibrio del 2014, La misura del tempo del 2019 e il recente L’orizzonte della notte del 2024, questi ultimi tre editi da Einaudi. Il materiale di partenza quindi non manca.