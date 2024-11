Un padre, la toccante storia vera dietro il film con Kevin Hart

Dopo l’uscita in streaming su Netflix nel 2021, debutta in chiaro Un padre, il film di Paul Weitz che ha portato sugli schermi la toccante storia vera di Matthew Logelin e sua figlia Maddy. Dietro la sceneggiatura di Weitz e Dana Stevens c’è infatti il libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, l’autobiografia scritta nel 2011 da Logelin e diventata un bestseller del New York Times.

Un padre, la storia vera dietro il film

Prodotto (tra gli altri) dalla Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama, Un padre ripercorre la vicenda personale di Matt Logelin (a interpretarlo è Kevin Hart), project manager per il programma di outsourcing di Yahoo! che nel 2008 è rimasto improvvisamente vedovo. Logelin era sposato dal 2005 con il suo amore del liceo Elizabeth “Liz” Goodman: la donna, però, muore inaspettatamente per un’embolia polmonare ventisette ore dopo aver dato alla luce la figlia Maddie, nata prematura di sette settimane.

Molto tempo prima della scomparsa di Liz, Matt aveva aperto un blog sul quale documentava i loro viaggi in giro per il mondo, uno dei grandi hobby della coppia. Dopo la morte della moglie, Logelin ha ribattezzato il suo spazio sul web Matt, Liz, and Madeline: Life and Death, All in a 27 Hour Period, per dare sfogo a tutto il suo dolore e documentare il suo percorso di padre single di una neonata prematura. Da quell’esperienza è nato prima un articolo per il magazine People, poi sono arrivate diverse ospitate nei programmi televisivi di Rachael Ray e Oprah Winfrey e infine il memoir Two Kisses for Maddy, scritto nel 2009 quando Logelin ha lasciato il lavoro a Yahoo! per trasferirsi in India per due mesi con la figlia.

Dal blog al libro e al film

Il successo del blog è stato travolgente. Matt racconta di aver ricevuto milioni di visualizzazioni, incoraggiamenti e consigli, oltre a una ventina di pacchi al giorno da perfetti sconosciuti contenenti buoni per latte in polvere, pannolini, vestiti e regali per sua figlia, così come libri e persino birre. Two Kisses for Maddy (poi re-intitolato Fatherhood) racconta nei dettagli il suo corteggiamento a Liz e il loro matrimonio, i momenti precedenti e successivi la morte della moglie e il primo anno di vita della figlia senza sua madre.

“Aprii piano la porta e, come facevo ogni notte da quando Madeline era nata, mi baciai la punta delle dita due volte e le toccai la fronte. Un bacio da parte mia e uno dalla mamma. Uno per ciò che sarebbe potuto essere e uno per ciò che sarà”, è una delle frasi più famose di Logelin, rimasta nel cuore dei lettori e delle lettrici. Un mix di confessioni a cuore aperto e aneddoti divertenti che ha stregato subito i lettori.

Cosa fa oggi Matt Logelin dopo Un padre

Oggi Matt Logelin porta avanti la Liz Logelin Foundation con cui sensibilizza l’opinione pubblica sulle complicazioni post-partum e supporta vedove e vedovi che si ritrovano ad affrontare il dolore inimmaginabile di aver vissuto la morte del proprio partner. Inoltre fa il public speaker in eventi e conferenze e continua a scrivere, donando una parte dei ricavi delle vendite dei suoi libri (il 7%, il numero fortunato di Liz) alla fondazione. Ogni anno, nel fine settimana più vicino al compleanno della moglie, l’ente organizza il gala Celebration of Hope, con aste e raccolte fondi.

Logelin adesso vive a Los Angeles con Maddie, che ha 16 anni. In Italia il libro Un padre è edito da Sperling & Kupfer. Prima di pubblicare la sua autobiografia, lo scrittore ha realizzato in collaborazione con Sara Jensen il libro per bambini Be Glad Your Dad…(Is Not an Octopus!), con le illustrazioni di Jared Chapman: la storia di una serie di papà scontrosi che le figlie trasformano in scimmia, alligatore, balena e persino unicorno.