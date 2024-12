Rai, la programmazione di prima serata per le festività 2024-2025

La Rai ha preparato una programmazione di prima serata particolarmente ricca per le festività 2024-2025. Sulle tre reti principali del servizio pubblico da Natale all’Epifania si alternano film classici e in anteprima, show e speciali con i volti più noti ed amati di viale Mazzini. Prima di entrare nel dettaglio del prime time, meritano una segnalazione lo Zecchino d’Oro su Rai1 (il 24 dicembre La magia della Vigilia alle 14:10 e il 25 dicembre La festa del Natale alle 9:40) e i tradizionali concerti di Capodanno.

Rai, la programmazione per le festività 2024 2025

Il 1° gennaio Rai1 trasmette alle 12:20 il concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, mentre Rai2 manda in onda alle 13:30 il concerto di Capodanno da Vienna. Nel resto del daytime, tutti i principali programmi vanno avanti durante le feste tranne la soap Il paradiso delle signore e il rotocalco La vita in diretta, che riprende direttamente il 6 gennaio. Passando al prime time, ecco cosa arriva su Rai1, Rai2 e Rai3 dal 24 dicembre alla serata dell’Epifania.

24 dicembre

Rai1 trasmette gli speciali di A sua immagine e Le note del Natale, musica e danza in Piazza San Pietro con la conduzione di Eleonora Daniele, in occasione dell’inaugurazione del Giubileo. Rai2 punta sulla commedia romantica Un Natale molto scozzese con Lacey Chabert e Scott Wolf. Imperdibile la prima visione di Rai3: l’animazione Luca, primo film Disney Pixar ad essere ambientato in Italia e diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa.

25 dicembre

Non può mancare Alberto Angela su Rai1 con Stanotte a Roma. Ancora rom-com su Rai2 con Natale a Biltmore con Bethany Joy Lenz e Kristoffer Polaha. Un classico della commedia romantica su Rai3: Il paradiso può attendere di e con Warren Beatty, con una colonna sonora irresistibile di Dave Grusin.

26 dicembre

Che Natale sarebbe senza Natale in casa Cupiello, in onda su Rai1 nella versione teatrale di Vincenzo Salemme. Curiosità su Rai2 per il primo di due speciali di BellaMa’ di Pierluigi Diaco intitolati BellaFesta, il secondo in onda il 2 gennaio. Emozioni su Rai3 con il docu-film Dallamericaruso – Il concerto perduto in ricordo di Lucio Dalla.

27 dicembre

Partono i classici Disney su Rai1 con Aladdin di Guy Ritchie con Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott, mentre su Rai3 guadagna la prima serata lo speciale di Caro Marziano di e con Pif.

28 dicembre

Novità su Rai1: arriva il Festival internazionale del circo di Monte Carlo con la conduzione di Serena Autieri, che replica il 4 gennaio. Su Rai2 ancora rom-com con Valzer di Natale a Parigi con Jen Lilley e Matthew Morrison. Rai3 lancia la nuova edizione di Quinta dimensione – Il futuro è già qui di Barbara Gallavotti.

29 dicembre

Uno sguardo dal cielo di Penny Marshall con Whitney Houston e Denzel Washington occupa la prima serata di Rai1. Su Rai2 c’è la commedia fantasy Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi con un cast corale che include Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Paolo Calabresi e Cristiano Caccamo.

30 dicembre

L’evento speciale è su Rai1: Questi fantasmi! dalla commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, per la regia di Alessandro Gassmann e con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta protagonisti.

31 dicembre

Immancabile su Rai1 il concertone L’anno che verrà condotto da Marco Liorni. Gli aristogatti, il classico Disney numero 20, è fisso su Rai2; risate su Rai3 con Il piccolo diavolo di e con Roberto Benigni.

1 gennaio

Ancora Disney su Rai1 con Togo – Una grande amicizia, la storia vera di Leonhard Seppala con Willem Dafoe nel ruolo dell’addestratore di cani da slitta che nell’inverno del 1925 intraprese un’epica attraversata dell’Alaska con il suo husky per consegnare antidoti alla difterite, una staffetta nota come la corsa del siero. Su Rai2 la serie Un Natale nel mirino, su Rai3 Tremila anni di attesa di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba.

2 gennaio

Gli amanti degli animali sintonizzati su Rai1 per Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, il sequel del film del 2017 Qua la zampa! con Dennis Quaid e il golden retriever Bailey.

3 gennaio

Sempre Disney su Rai1 con Cenerentola di Kenneth Branagh con Lily James, Cate Blanchett e Richard Madden.

4 gennaio

L’appuntamento da non perdere è su Rai2 con Pino Daniele – Il tempo resterà, un viaggio attraverso musica e vita del grande artista napoletano, già disponibile su RaiPlay.

5 gennaio

Il classico dei classici è su Rai1: Mary Poppins di Robert Stevenson con Julie Andrews e Dick Van Dyke.

6 gennaio

Chi ha comprato i biglietti è sintonizzato su Rai1 per lo speciale di Affari tuoi dedicato all’estrazione della Lotteria Italia 2024. I fan dei manga sono invece su Rai2 per i primi quattro episodi di Goldrake U, l’anime reboot del cartone che appassionò un’intera generazione. Su Rai3, infine, la commedia gialla Mon Crime – La colpevole sono io di François Ozon con un cast corale capitanato da Nadia Tereszkiewicz, Isabelle Huppert, Rebecca Marder e Fabrice Luchini.