Palinsesti Rai 2024-2025: le novità più clamorose in arrivo

Sono stati presentati a Napoli i palinsesti Rai 2024-2025. Tante le novità in arrivo così come le conferme, a partire dai cavalli di battaglia Tale e quale show con Carlo Conti, Ballando con le stelle con Milly Carlucci e The Voice Kids con Antonella Clerici. “Più voci più talento”, è il claim scelto dal servizio pubblico per la prossima stagione televisiva.

Palinsesti Rai 2024-2025: promossi De Martino e Liorni

Cominciamo da Rai1. L’offerta prevede tante fiction, tra cui l’atteso biopic su Mike Bongiorno e la pluripremiata I leoni di Sicilia. Il volto nuovo dell’ammiraglia è Stefano De Martino, che sbarca ad Affari tuoi al posto di Amadeus. L’access prime time di Rai1 sarà “una sfida enorme” e la scelta di puntare sul conduttore napoletano evidenza “il coraggio di svecchiare”. De Martino condurrà anche Step su Rai2 e poi “tanti alti progetti su Rai1 nelle stagioni successive”.

C’è curiosità per il game show Chi può batterci? condotto da Marco Liorni, che sarà anche alla guida del varietà di fine anno L’anno che verrà. Altra novità, stavolta nel day-time del sabato pomeriggio, è un dating show con gli avatar, condotto da Mara Venier. Singolare la scelta di trasferire il Festival del Circo di Montecarlo da Rai3 a Rai1: l’evento verrà condotto il 27 dicembre e il 2 gennaio da Serena Autieri. Infine, la questione Sanremo 2025: il Festival con il ritorno di Carlo Conti si sposta per evitare il derby con la Coppa Italia e va in onda dall’11 al 15 febbraio.

Palinsesti Rai 2024-2025: su Rai2 Mammucari e Barbareschi

Rai2 è la rete che cambia di più. Dal lunedì al venerdì alle 7:30, a raccogliere l’eredità di Fiorello e Viva Rai2! sarà Binario 2, condotto da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni: un contenitore di ospiti, notizie, curiosità e collegamenti dalla Stazione Tiburtina di Roma. Al pomeriggio debutta La porta magica con Andrea Delogu: al centro della trasmissione le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita.

L’ex Iena Antonino Monteleone lascia Mediaset per condurre L’altra Italia, un programma d’inchiesta che va in onda il giovedì sera a partire dal 7 novembre. Il preserale cambia con l’addio ai procedural CBS e l’approdo delle serie Young Doctor e Le leggi del cuore. Doppia novità al lunedì: dal 16 settembre debutta Lo spaesato, spazio che racconta l’Italia attraverso la comicità, affidato a Teo Mammucari; dal 21 novembre, sempre al lunedì, Luca Barbareschi rispolvera il format delle coppie in crisi con Se mi lasci non vale.

Rai3 è caratterizzata dal ritorno di Massimo Giletti in prima serata al lunedì con un programma di infotainment con taglio culturale, ancora senza titolo. Per quanto riguarda Serena Bortone, il nome della giornalista non figura nei palinsesti, ma l’amministratore delegato Roberto Sergio ha spiegato che le sono state fatte due proposte, una su Rai1 e una su Rai3, che la conduttrice non ha ritenuto idonee per la sua idea di televisione. Per ora Bortone riparte dalla radio con un programma quotidiano su Radio2. Infine, sono previste 308 novità direttamente in streaming su Rai Play, tra cui l’atteso La conversazione di Giovanni Benincasa.