Sophia Loren compie 88 anni: Rai 1 la celebra (finalmente) in prima serata

Martedì 20 settembre, per il compleanno della diva, l'ammiraglia Rai programma in anteprima il docufilm "Sophia!"

L’ultima volta che abbiamo visto Sophia Loren in televisione è stato in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Durante quella serata, commossa fino alle lacrime, ha ricevuto la prestigiosa statuetta (il settimo David nella sua carriera) come miglior attrice protagonista per la sua performance nel film La vita davanti a sé del figlio Edoardo Ponti. Oggi che l’icona del cinema italiano nel mondo compie 88 anni, Rai 1 torna a celebrarla con uno speciale in prima serata.

Nel giorno del compleanno della diva, martedì 20 settembre, Rai 1 programma alle 21:25 il documentario Sophia!, un lavoro che racconta la Loren come mai prima, mettendo insieme testimonianze personali (raccolte negli Studi di Cinecittà, che della giovane Sofia Scicolone furono la culla artistica) e materiali d’archivio che compongono un ritratto inedito dell’attrice.

Sophia Loren oggi compie 88 anni: l’omaggio di Rai 1

Narrato dalla Loren stessa in prima persona, Sophia! si compone di foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive italiane ed internazionali. A questo prezioso repertorio si aggiunge il commento di sei attrici italiane che con la più grande diva del cinema italiano hanno un rapporto personale di stima ed amicizia: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino.

Il docufilm attraversa un pezzo importante di storia dell’Italia dalla Seconda guerra mondiale ad oggi. La carriera della Loren, lunga oltre sessant’anni, è ripercorsa dagli inizi difficili alla consacrazione sul panorama internazionale, passando per momenti personali e professionali cruciali come l’amore per Carlo Ponti, la devozione per Vittorio De Sica, l’amicizia e la complicità con Marcello Mastroianni, la caparbietà con cui ha voluto diventare madre.

Il poster di Sophia!

Sophia, Rai Uno festeggia il compleanno della Loren

Prodotto da Marco Durante di LaPresse (l’archivio fotografico dell’agenzia custodisce ben 19.000 scatti della Loren) con Rai Documentari e Luce Cinecittà, Sophia! è diretto da Marco Spagnoli, giornalista, docente e critico che ha già dedicato all’attrice l’intenso ritratto Donne nel mito – Sophia racconta la Loren. Nel caso di Sophia!, il regista si è avvalso della collaborazione di Simona Sparaco per la sceneggiatura.

“Seguendo Sophia Loren nel corso del tempo – spiega Spagnoli nelle note di regia – questo film si dipana dalla Pozzuoli della guerra ad oggi, tra miserie e splendori, tra povertà e ricchezza, come seguendo da vicino una sorta di Cenerentola post moderna, determinata non solo ad essere brava, ma ad essere perfetta in tutto quello che faceva al punto, un giorno, da ricevere un premio insieme a Walt Disney e di lavorare fianco a fianco con divi come Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Peter Sellers. Bellezza, fascino, rigore, resilienza, senso della famiglia, lealtà, onore, disciplina costituiscono le dimensioni narrative di un racconto unico ed emozionante che ha al centro una grande diva che ha saputo essere, prima di tutto, una grande donna, insuperata, insuperabile, diventata un’icona italiana del cinema internazionale cui tutti siamo grati per il fascino e la bellezza con cui ha accompagnato la sua arte”.

In contemporanea con il passaggio su Rai 1, Sophia! sarà disponibile in streaming su RaiPlay: ecco il promo ufficiale.