Mediaset omaggia Raimondo Vianello a 10 anni dalla scomparsa

Chi è che non si ricorda dell’incredibile coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? Si tratta di una delle icone intramontabili della storia della tv italiana anni ’50. La sua fama è cresciuta nel tempo, attraversando vere e proprie ‘ere’ del piccolo schermo e adattandosi di volta in volta al linguaggio che si evolveva. E la sua comicità è riuscita perfettamente a non passare mai di moda, sarà per questo che – insieme al mitico Mike Bongiorno e a Corrado – è considerato uno dei ‘fondatori’ di un certo tipo di stile di conduzione.

Insomma, Raimondo Vianello – sia come presentatore, che come attore, comico e sceneggiatore, rha segnato profondamente la televisione italiana, ed è per questo che Mediaset Extra ha deciso di aggiungere alla progammazione una vera e propria maratona di tutte le sue apparizioni!

Come Mediaset omaggia Raimondo Vianello e la sua carriera

Era il 15 aprile 2010 quando la notizia della sua scomparsa ha addolorato il mondo dello spettacolo nazionale. Aveva 87anni, una carriera di prestigio sia in Rai che in Mediaset, ed una compagna di vita che ha ‘brillato’ accanto a lui per decenni. La causa del decesso, dopo 11 giorni di ricovero, è stato un blocco renale: dopo cinque mesi, anche la Mondaini è scomparsa, lasciando per sempre la coppia di ‘Casa Vianello’ nel firmamento delle stelle nostrane.

Il programma della giornata speciale dedicata alla memoria del celebre presentatore italiano

Per onorare la sua memoria, l’emittente nazionale ha deciso di dedicare l’intera giornata di mercoledì 15 aprile 2020 ai suoi show più famosi:

Dalle 8 alle 10 vedremo innanzitutto alcune puntate di Zig Zag, lo ricordate? Successivamente ci sarà Attenti a quei due, e ‘Sandra e Raimondo Supershow’.

Dopo la mattinata di quiz e programmi, ci sarà il momento di approfondimento con una puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata a Vianello, Bongiorno e Corrado, dal nome ‘I tre tenori’.

Il pomeriggio, alle 16.45 la scaletta prevede, poi, ‘Sandra Raimondo show’, poi ‘Cascina Vianello’ e, infine, in prima serata, ‘Casa Vianello’. In nottata, per finire verrà trasmessa una nuova puntata di ‘Attenti a quei due’.