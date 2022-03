La figlia oscura, trailer italiano del film d’esordio di Maggie Gyllenhaal al cinema dal 7 aprile

La figlia oscura, trailer italiano ufficiale del film esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, che vede come interpreti principali la Premio Oscar Olivia Colman, la candidata al Premio Oscar Jessie Buckley e Dakota Johnson. Tra gli interpreti principali anche Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Jack Farthing, Ed Harris, Dagmara Dominczyk, Panos Koronis e Alba Rohrwacher.

La figlia oscura, di Maggie Gyllenhaal al cinema dal 7 aprile

Da una sceneggiatura scritta dalla stessa Maggie Gyllenhaal, è un film psicologico drammatico tratto dall’omonimo romanzo bestseller mondiale della scrittrice partenopea Elena Ferrante, che segue la storia di una donna di mezza età divorziata che lavora come professoressa e si occupa delle sue figlie. Distribuito da BIM Distribuzione La Figlia Oscura, esce nelle sale al cinema dal 7 aprile.

“La Figlia Oscura” dopo aver conquistato il premio come miglior sceneggiatura alla 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto 3 nomination ai Premi Oscar® 2022: Miglior attrice protagonista, Olivia Colman; Miglior attrice non protagonista, Jessie Buckley; Miglior Sceneggiatura non originale, Maggie Gyllenhaal.

Trailer italiano di La figlia oscura, con Olivia Colman e Dakota Johnson

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.