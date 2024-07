Miss Merkel, l’irriverente serie tv con l’ex cancelliera arriva su Rai 2

Che cosa fa la più longeva cancelliera della storia tedesca da quando è in pensione? La risposta è in Miss Merkel, la serie tv di RTL che immagina Angela Merkel, l’ex cancelliera che ha trasformato la Germania nel Paese più potente (e odiato) d’Europa, in una versione davvero inedita: investigatrice in stile La signora in giallo. Altro che “Mutti” (“mamma”), come la chiamavano i suoi entusiasti elettori.

Miss Merkel, morte al castello arriva in tv

Prodotta da Holger Ellermann per Letterbox Filmproduktion, Miss Merkel è l’adattamento televisivo del ciclo di romanzi di David Safier, uno degli scrittori tedeschi di maggiore successo. I suoi lavori ispirati alla prima donna cancelliera sono diventati autentici bestseller, in particolare Miss Merkel e l’omicidio nel castello, in testa alle classifiche di vendite per molti mesi e pubblicato in Italia da Sem.

Ad interpretare la protagonista assoluta della storia recente d’Europa è Katharina Thalbach, attrice tedesca famosa soprattutto per le collaborazioni con Volker Schlöndorff e Margarethe von Trotta e per le sue performance e regie al teatro e all’opera. Con lei nel cast ci sono Thorsten Merten (è Joachim Sauer, il marito della Merkel), Tim Kalkhof (la guardia del corpo Mike), Sascha Nathan (il commissario Hannemann), Susanne Bredehöft (la coroner Radzinski) e Taneshia Abt (Marie, la fidanzata di Mike).

Miss Merkel: Rai 2 lancia la serie tv in Italia

Composta da due episodi di 90 minuti ciascuno, Miss Merkel porta sugli schermi Miss Merkel e l’omicidio nel castello e Miss Merkel e l’omicidio al cimitero. Nel primo episodio la cancelliera tedesca, in pensione da poche settimane e andata a vivere con il marito e il cane in un tranquillo paese di campagna nella Germania settentrionale, indaga sulla morte del barone Philipp von Baugenwitz, trovato avvelenato in un sotterraneo del suo castello.

Miss Merkel e l’omicidio al cimitero vede l’ex cancelliera scoprire grazie al suo carlino il cadavere del giardiniere di un cimitero della tranquilla campagna tedesca. I principali sospettati sono i componenti di due famiglie di pompe funebri rivali. Per risolvere il caso Angela deve avvalersi dell’aiuto della patologa forense Radzinski piuttosto che dell’ispettore Hannemann, un detective pigro che non vuole vedere nemmeno le incongruenze più evidenti.

Adattato dallo stesso Safier e diretto da Christoph Schnee e Torsten Wacker, il giallo è passato in Germania su RTL e debutta in Italia su Rai 2. La messa in onda anima l’estate 2024 della rete nei prime time del venerdì: il primo episodio va in onda 12 luglio, il secondo il 19 luglio.