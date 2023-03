Mina e Blanco insieme? L’annuncio ufficiale

Non è più una semplice voce quella che ipotizzava un duetto tra Mina e Blanco: a quanto pare abbiamo una data, nessun titolo ma tanta ufficialità!

Il cantante milanese, che ha fatto parlare di sé in seguito alla sua ospitata al festival di Sanremo 2023 (in cui ha ricevuto fischi, polemiche per aver distrutto a calci i mazzi di fiori sul palco, in seguito “ad un problema tecnico”), è pronto a fare ritorno sulla scena musicale in grande stile. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la sua collaborazione con la leggendaria cantante nostrana per il suo nuovo singolo, che dovrebbe essere il primo capitolo del suo nuovo album in uscita il 14 aprile, è ormai diventata realtà.

Non è una sorpresa che Mina e Blanco cantino insieme, ad ogni modo, dato che l’anno precedente lei aveva fatto sapere che la sua canzone preferita del festival di Sanremo era proprio “Brividi”, la canzone che ha visto il giovane cantante vincitore in coppia con Mahmood. Ad unire le loro sorti sembra sia stato il figlio di Mina, Massimiliano Pani, che è anche il produttore della madre: è stato lui a facilitare la collaborazione tra i due artisti, consentendo a Blanco di far ascoltare il suo singolo a Mina.

Cosa sappiamo della canzone di Mina e Blanco

Il titolo della canzone è ancora top secret e sembra essere ancora in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese del produttore di Blanco, Michelangelo. Tuttavia, la notizia della collaborazione è sicuramente una sorpresa piacevole per i fan di entrambi gli artisti e potrebbe rappresentare un grande successo per il giovane cantautore che cerca di superare la sua recente “figuraccia” al festival di Sanremo. A proposito: e se più che ‘figuraccia’ sia stata tutta una performance studiata, polemiche comprese?

In seguito all’episodio dei fiori distrutti, infatti, è arrivata una spiegazione secondo cui il momento ‘rabbia’ era perfettamente parallelo a quanto accade nel video della canzone che il cantante stava cantando sul palco, l’Isola delle Rose: