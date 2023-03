I film al cinema dal 9 marzo: arrivano Primadonna, Scream e l’Amore di Favino

Sono dieci i nuovi film al cinema dal 9 marzo, una settimana di uscite caratterizzata dalla Giornata internazionale della donna. Almeno tre titoli si affiancano a manifestazioni, spettacoli teatrali, cortei, reading e mostre in tutta Italia per celebrare l’8 marzo. Oltre a queste dieci uscite, sono passati sugli schermi pure L’ombra di Goya, il docu-film di José Luis López-Linares sulla carriera del pittore aragonese, e lo stracult Il cacio con le pere, commedia toscana di e con Luca Calvani.

I nuovi film al cinema dal 9 marzo

Il maggior numero di copie questa settimana spetta a Scream VI, ma la sensazione è che nessuno di questi titoli riuscirà a scalzare dalla vetta del box-office il ciclone Creed III. Il terzo capitolo della saga spin-off di Rocky con Michael B. Jordan ha incassato in una settimana la bellezza di 4 milioni di euro. Non solo: al botteghino internazionale è già a quota 111 milioni di dollari. Ossigeno puro per gli esercenti.

Scream VI

Il sesto capitolo della saga horror comedy creata da Wes Craven è il sequel diretto del reprise del 2022. Confermati alla regia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, tornano tutti i protagonisti (inclusa Courteney Cox) sopravvissuti alla mattanza di Ghostface e decisi a lasciare Woodsboro per rifarsi una vita a New York. Peccato che la furia omicida del killer mascherato non sia ancora soddisfatta. Per i fan del franchise, la visione è obbligata.

Il trailer di Scream VI

Disco Boy

L’opera prima di Giacomo Abbruzzese, regista pugliese ma ormai stabilmente in Francia, è stato l’unico film italiano in Concorso alla Berlinale 73. In questo esordio davvero singolare e fuori dagli schemi, imperfetto ma molto personale, si intrecciano e si incrociano due storie: quella di un ragazzo bielorusso (Franz Rogowski) che è entrato nella Legione straniera per ottenere la cittadinanza francese e quella di due fratelli nigeriani (Morr Ndiaye e Laëtitia Ky) che lottano contro le compagnie petrolifere che stanno distruggendo il Delta del Niger. Da sostenere.

Il trailer di Disco Boy

Primadonna

Passato nel Panorama Italia di Alice nella Città, l’esordio di Marta Savina ricostruisce la storia vera di Franca Viola, la ragazza di 17 anni che nella Alcamo del 1965 è stata la prima donna ad opporsi alle nozze riparatorie. La regista aveva già affrontato questa fondamentale vicenda di autodeterminazione femminile che ha cambiato il codice penale nel cortometraggio Viola, Franca. Da applausi la giovane attrice protagonista Claudia Gusmano e l’esperto Fabrizio Ferracane nel ruolo del padre.

Il trailer di Primadonna

L’ultima notte di Amore

Dopo l’anteprima alla Berlinale 73 nella sezione Special Gala, arriva in sala un gran film di genere italiano. Questo noir notturno e metropolitano di Andrea Di Stefano, ambientato tutto nella Milano criminale e ispirato più ai neo-polar francesi che a John Wick, vede Pierfrancesco Favino nei panni di un integerrimo poliziotto della squadra mobile alla sua ultima notte in servizio prima della meritata pensione. Costretto dalle circostanze ad accettare un lavoro extra, si ritrova invischiato nel giro dei trafficanti di diamanti rubati. Un “nuovo poliziesco” da non perdere.

Il trailer di L’ultima notte di Amore

Missing

Durante una vacanza in Colombia, Grace (Nia Long) scompare insieme al fidanzato. La figlia, June (Storm Reid), comincia a cercarla ma la burocrazia internazionale si rivela un ostacolo invece che un alleato. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, la ragazza sfrutta la tecnologia per cercare di ritrovare la madre prima che sia troppo tardi. Ma scavando a fondo, vengono a galla i segreti sconvolgenti di Grace. Scritto e diretto da Will Merrick e Nick Johnson, gli autori di Searching, un mystery thriller per la Gen Z, pieno di colpi di scena e in bilico tra Jason Bourne e il mondo social.

Il trailer di Missing

Women Talking – Il diritto di scegliere

In occasione dell’8 marzo, arriva nelle sale il dramma di Sarah Polley che adatta il romanzo Donne che parlano della scrittrice canadese Miriam Toews, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Al centro del racconto c’è una storia durissima: quella di un gruppo di donne di una colonia religiosa mennonita in un posto isolato e sperduto della Bolivia, dove sono vittime di aggressioni tremende. Vengono narcotizzate con lo spray per le mucche e stuprate nel sonno. I colpevoli sono uomini della comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Ora in carcere, ma presto fuori su cauzione e di ritorno a casa. Queste donne devono decidere cosa fare: perdonare, andare via o rispondere alla violenza con altra violenza. Nel cast Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Frances McDormand e Ben Whishaw. Candidato a due Premi Oscar.

Il trailer di Women Talking – Il diritto di scegliere

I guerrieri della notte

La Cineteca di Bologna riporta nelle sale l’epico capolavoro di Walter Hill datato 1979 e ispirato all’Anabasi di Senofonte: il viaggio nella notte dal Bronx a Coney Island della gang dei Warriors, accusati ingiustamente dell’omicidio di Cyrus, il leader carismatico dei Riffs che vuole unite tutte le bande di New York contro la polizia. Alle calcagna di Swan e i suoi, arrivano i Turnbull e gli Orphans, i Furies e le Lizzies, i Punks e i Rogues di Hell’s Kitchen. Cult assoluto.

Il trailer di I guerrieri della notte

Un uomo felice

Jean (Fabrice Luchini) è il sindaco conservatore di una piccola città della Bretagna. Nel bel mezzo della campagna elettorale per la sua rielezione, la moglie Edith (Catherine Frot) gli annuncia il suo proposito di cambiare sesso. Jean pensa a uno scherzo, ma presto si rende conto che Edith è seria e determinata a portare a termine la sua transizione. Non troppo divertente, la commedia di Tristan Séguéla tratta con umorismo un argomento molto attuale e spinoso, affidandosi soprattutto a una coppia di strepitosi protagonisti.

Il trailer di Un uomo felice

Parlate a bassa voce

Passato Fuori Concorso tra i documentari italiani al Torino Film Festival, questo lavoro di Esmeralda Calabria intercetta artisti, attori, registi e musicisti albanesi che raccontano le contraddizioni del loro Paese a trent’anni dalla caduta del regime comunista di Enver Hoxha, “il tabaccaio che divenne sultano”. Un viaggio tra passato e presente sul filo della memoria, racchiusa dalla testimonianza del violinista Redi Hasa.

Il trailer di Parlate a bassa voce

Cipria

Ancora dall’ultima edizione del Torino Film Festival, stavolta dalla sezione Fedeli alla linea, arriva il documentario di Giovanni Piperno tratto dalle reali testimonianze di donne italiane del 1941. Il titolo fa riferimento ad un concorso organizzato dalla GiViEmme per lanciare una nuova cipria: la casa cosmetica chiedeva alle donne dell’epoca di raccontare una vicenda romanzesca della loro vita. Le più belle sarebbero state pubblicate, radio-sceneggiate e addirittura trasformate in un film. Ma intanto la guerra cancellava qualsiasi ottimismo e non era più tempo per sogni al femminile. A portare quelle storie sullo schermo, ottanta anni dopo, ci pensa questo film.