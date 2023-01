La storia dietro alla canzone di Gianluca Grignani a Sanremo

L’anno scorso abbiamo visto Gianluca Grignani a Sanremo 2022 in duetto con Irama, stavolta invece è uno dei concorrenti in gara con la sua nuova canzone ‘Quando ti manca il fiato’.

A poche settimane dall’inizio del Festival, il cantante-icona del cantautorato rock “nostalgico” anni ’90 ha raccontato cosa c’è dietro all’inedito che ha deciso di presentare: “È un brano che mi tocca come figlio – spiega, aggiungendo che per quanto riguarda suo padre – È ancora in vita anche se non ci vediamo da almeno 15 anni. Vive in Ungheria”.

Gianluca Grignani

Un vissuto intenso e difficile quello che porterà Gianluca Grignani a Sanremo con il suo pezzo, senza contare che questa difficoltà relazionale ha avuto anche altri tipi di forme e ripetizioni nella sua vita, invece, di padre: “Non vedo i miei figli non perché non lo voglia ma perché la mia responsabilità ha fatto sì che io decidessi che questa è la cosa giusta da fare. E questo fa male. Davanti ai figli avrei dovuto gridare e invece sono stato zitto”.

L’esordio di Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Mentre ci prepariamo alla sua esibizione, ricordiamo che è stato proprio sul palco dell’Ariston che il cantante ha mosso i primi passi con la sua grande hit “La mia storia tra le dita”: “Prima di iniziare questa carriera ero convinto che se il pubblico non mi avesse capito avrei mollato. Arrivai al Festival dopo la pubblicazione di La mia storia fra le dita che era stata capita ma non come volevo io: ebbe inizio quell’odissea che tutti dobbiamo attraversare per essere l’Ulisse della nostra stessa vita”.